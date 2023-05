Misterio, amor, secretos y muertes: así es 'Camelias en noviembre'

La escritora Ana María Rojas enamorará a los lectores con su primera novela en la que se mezcla toda la pasión de 'El tiempo entre costuras' y la habilidad para el suspense de Hitchcock/COMUNICAE/

La escritora novel Ana María Rojas debuta en el panorama literario con 'Camelias en noviembre', una novela cargada de misterio y suspense ambientada en la España de los años 80.

La obra comienza cuando Sarah, una hermosa y acomodada mujer, se encuentra haciendo el Camino de Santiago con el fin de poner en orden sus ideas tras los últimos problemas que han azotado su vida personal: el inminente divorcio de su marido; la presión de la banda terrorista ETA, que la obliga a trasladar la empresa que dirige junto a su marido a otra cuidad; el fallecimiento de su madre Bárbara, que siempre vivió atormentada y nunca se mostró cercana con sus hijos… Cuando se ve sorprendida por la lluvia y la noche, se desvía para buscar refugio. Así se topa con el pazo de Boixas, restaurado y convertido en un hotel de lujo. A partir de este momento, la vida de Sarah cambia radicalmente cuando las viejas creencias, un pasado marcado con dolor y viejos secretos regresan para trazar un misterioso paralelismo entre unos protagonistas que, aunque no se conocen, están unidos por el destino.

«Son dos historias, con una diferencia de casi cuarenta años. Los mismos personajes (los que aún viven) vuelven a encontrarse y resurge un pasado siniestro. ¿Mi fuente de inspiración? Una casa. Sí, eso, una casa abandonada de un pueblo cualquiera me dejó parada de pronto; dos escudos, una placa: aquí vivió… Imaginé sus antiguos habitantes. No se me iba de la cabeza. Años después me decidí a empezar una historia. Creció y creció…, hasta hoy».