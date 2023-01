Misterio, aventuras y un gran cataclismo terrestre: así es la 'La gema de Firén', la nueva novela de ciencia ficción del escritor José Gallart

El escritor exhibe un panorama lleno de crudeza del futuro tras la llegada de unos extraños visitantes del exterior del sistema solar, una misteriosa gema con poderes que cae en manos de un humano y una catástrofe en el planeta Tierra que terminará con el mundo tal y como se conoce/COMUNICAE/

El escritor José Gallart, autor de obras como 'Ecos de otra era', 'Nadie puede escapar' y la saga de fantasía 'El éxodo de los Arcanos', entre otras, regresa al panorama literario con 'La gema de Firén. El secreto perdido'. Esta novela de ciencia ficción es el primer volumen de una bilogía que apasionará a los amantes del género.

En esta obra sumerge a los lectores en dos mundos distintos en los que se mezcla la realidad contemporánea con la ciencia ficción o la fantasía; mundos en los que todo es posible.

El primero, ambientado en el presente, muestra el peligroso experimento con un reactor de antimateria en una instalación secreta por parte del Gobierno estadounidense y la visita de una nave espacial a la Tierra, tras la que se avecina una terrible catástrofe. El segundo, ambientado en el futuro, transcurre casi ochenta años más tarde del relato principal, y en él se observan las consecuencias de la ambición de poder del hombre para la humanidad.

"Obviamente, he tenido que documentarme sobre muchas cosas que no conocía. Pero es innegable que mi formación universitaria en electrónica y la experiencia con tecnología en mi trabajo me han ayudado mucho a comprender lo que leía y a darle la forma adecuada para que sirviera a mis propósitos en la novela. A partir de ahí, mi imaginación hizo el resto".