mlean® llega a Brasil para FIEE '23

mlean®, la empresa europea líder en software de mejora continua, lleva a la FIEE de Sao Paulo la forma más completa de implementar la resolución de problemas y la estandarización en un entorno industrial. Disponible para ser utilizado tanto en desktop como en app, mlean® Production System (mPS) es la herramienta más completa, flexible y eficaz para optimizar y perfeccionar todos y cada uno de los procesos industriales.

El reprocesado y los residuos son las principales causas de que las fábricas no alcancen sus objetivos, con unos costes medios de reprocesado que rondan el 5% del valor contractual de un proyecto determinado. Otros motivos son el uso de herramientas inconexas que no se integran con otros sistemas y no ofrecen una visión completa de 360º.

La normalización es la clave para solucionarlo. Como explica Roberto Delgado, CEO de mlean, "'sin establecer estándares en ningún proceso, es muy difícil implantar una mejora continua eficaz, es muy difícil implantar procesos de mejora continua eficaces que funcionen para una fábrica". El mPS, por tanto, ofrece una solución sólida para ayudar a las fábricas a estandarizar sus procesos y alinear sus operaciones, objetivos y KPI preexistentes.

El software de mlean evoluciona constantemente, centralizando y digitalizando las operaciones diarias de las fábricas. Esto no solo ayuda a reducir los tiempos de inactividad, las repeticiones y los residuos, sino que también aumenta la sostenibilidad de la planta.

En palabras de Roberto Delgado: "La normalización es uno de los motores clave de la excelencia operativa, y alcanzar la EO es lo que, en última instancia, convertirá a cualquier organización en una fuerza competitiva a tener en cuenta en nuestro actual panorama competitivo. Hemos visto un gran potencial para que las fábricas brasileñas alcancen la EO a través de la estandarización, y estamos muy contentos de tener un lugar en FIEE este año".

mlean® lleva prestando servicio a multitud de empresas desde 2014, ayudando a las organizaciones a implantar procesos eficaces de gestión ajustada y mejora continua. El sistema de producción mlean® ha sido clave para centralizar, recopilar y compartir datos clave desde el taller hasta la oficina, ayudando a las empresas a seguir siendo relevantes, competitivas y productivas.

Sobre mlean®

mlean® es una de las principales empresas de software de mejora continua del mundo.

Con sede en Valladolid (España), lleva ayudando a gestionar el taller de operaciones industriales desde 2014. Su gama de productos, y su Sistema de Producción mlean® (mPS), se centran en digitalizar, mejorar y gestionar las operaciones industriales simplemente conectando a las personas con los procesos industriales.

mlean permite a sus clientes liberar el poder de sus equipos dejando un impacto positivo en el medio ambiente con cero papel y mayor eficiencia.

El sistema de producción mlean® aspira a ser el conjunto de herramientas digitales para la mejora continua más completo y flexible del mundo y persigue cambiar el futuro de la fabricación. El sistema ya está implantado en más de 400 fábricas, 32 países, utilizado por más de 100.000 usuarios y traducido a 17 idiomas.

Para saber más se puede visitar: https://www.mlean.com/pt

