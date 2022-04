Mormedi gana el iF DESIGN AWARD 2022 con la solución de carga HyperPort

Mormedi, la consultora global de diseño estratégico e innovación, ha ganado un iF DESIGN AWARD por su solución de carga HyperPort. El premio ha sido concedido en la categoría de Concepto de Producto dentro de la disciplina de Concepto Profesional.

Cada año, iF International Forum Design GmbH, con sede en Hannover, la organización de diseño independiente más antigua del mundo, organiza el mundialmente conocido iF DESIGN AWARD.

La solución de carga HyperPort convenció al jurado de 132 miembros, compuesto por expertos independientes de todo el mundo, con su diseño disruptivo, su enfoque de sostenibilidad y sus innovadores vehículos eléctricos autónomos. La competencia fue intensa: se presentaron casi 11.000 candidaturas de 57 países con la esperanza de ganar un premio. La competencia fue excepcionalmente dura dentro de la disciplina de Concepto Profesional, donde se otorgó la menor proporción de premios.

Otras empresas que han ganado un iF DESIGN AWARD en esta disciplina son Toyota Material Handling, Samsung Electronics, BMW Group Design y Hyundai Design Center.

Mormedi diseñó este proyecto para Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), una empresa de investigación estadounidense formada con un enfoque de colaboración masiva para desarrollar sistemas de transporte comercial en todo el mundo basados en el concepto de Hyperloop. HyperloopTT está desarrollando el HyperPort en colaboración con el operador de terminales del puerto de Hamburgo, Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA).

Mormedi ha sido galardonada anteriormente con el iF DESIGN AWARD en 2011, 2012 y 2015. Además, la empresa ha ganado otros premios de diseño como el DMI Design Value Award (2021), el German Design Award (2020), Red Dot Design Awards (2009, 2013, 2015, 2019) y el Premio Nacional de Diseño (2015).

Sobre Mormedi

Mormedi es una consultora global de diseño estratégico e innovación con sede en Madrid. Especializada en sectores como la movilidad, la banca y los seguros, los servicios conectados y los espacios conectados, Mormedi lleva más de 20 años creando experiencias que se traducen en un impacto medible. Con un equipo multicultural y multidisciplinar, Mormedi tiene clientes en todo el mundo y ha ganado numerosos premios internacionales. Puede encontrar más información sobre la empresa y su trabajo en su página web.

Sobre el iF DESIGN AWARD

Desde 1954, el premio iF DESIGN AWARD posee una reputación reconocida internacionalmente como sello de excelencia en diseño y ha actuado como juez experto para premiar a los mejores productos y proyectos. La marca iF Design tiene reconocimiento internacional y el premio iF DESIGN AWARD es uno de los mejores y más apreciados premios de diseño en el mundo.

En los premios iF Design Awards se encuentran las siguientes disciplinas y categorías: Producto, Envases y embalajes, Comunicación y Diseño de servicios, Arquitectura y Arquitectura de Interiores, como también Conceptos Profesionales, experiencia de usuario (UX) e interfaz de usuario (UI). Todas las referencias galardonadas se pueden consultar en la web www.ifdesign.com y en la aplicación iF Design App.

