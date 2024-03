Motmo.pro gana Venture on the Road Donostia, organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra

La startup Motmo.pro ha creado una plataforma online que permite al usuario aprender a tocar sus canciones favoritas directamente de la mano de los artistas que la crearon. Después de Donostia, la séptima edición de Venture On The Road llegará a Málaga y Vigo en busca de las startups más innovadoras del país/COMUNICAE/

La startup Motmo.pro ha creado una plataforma online que permite al usuario aprender a tocar sus canciones favoritas directamente de la mano de los artistas que la crearon. Después de Donostia, la séptima edición de Venture On The Road llegará a Málaga y Vigo en busca de las startups más innovadoras del país

"Motmo.pro" se ha proclamado la vencedora en esta cuarta parada de Venture On The Road del 2024, que tuvo lugar ayer por la tarde en la ciudad de Donostia. El programa ha sido organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el corporate venture capital de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups.

Tras su tercera parada en Palma de Mallorca, el evento itinerante volvió a reunirse este jueves 14 de marzo en Donostia. En esta edición, Venture on the Road mantiene los mismos objetivos: buscar los mejores proyectos de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentarlos ante inversores reales y generar un networking de calidad.

En esta cuarta parada, que se celebró ayer en la sede de BerriUp. Venture On The Road Donostia contó con la colaboración del ecosistema local gracias a Lawesome, Innolab y BerriUp.

Las cuatro startups finalistas fueron:

Alvearium: plataforma donde el usuario puede disfrutar de manera inmersiva a través de realidad aumentada o virtual de actividades cotidianas (compra, turismo, entretenimiento, etc).

BexReal: startup que aprovecha el potencial gráfico que brindan los entornos de videojuegos y lo traslada al sector industrial desarrollando aplicaciones y contenidos para procesos de autoaprendizaje y mantenimiento en remoto.

Motmo.pro: plataforma online que permite al usuario aprender a tocar sus canciones favoritas directamente de la mano de los artistas que la crearon.

Worldpats: plataforma digital B2B que provee a las empresas soluciones automatizadas para la movilidad internacional de sus equipos de trabajo.

En el acto en Donostia, Miguel Arias, socio de K Fund y mentor de SeedRocket e inversor en startups se encargó de ofrecer a los emprendedores una charla sobre sus aprendizajes en su etapa como inversor en capital semilla, como business angel y como exresponsable global de Wayra. Además, Arias mostró su punto de vista como experto para entender la importancia de la reputación y el valor diferencial que aporta un inversor, pero también sobre cómo gestionar el portfolio de compañías para optimizar los resultados, del retorno de la inversión o de la generación de negocio para una empresa.

"Motmo.pro", la startup ganadora de Venture on the Road en Donostia, ya tiene su puesto en la final nacional que se celebrará en el mes de junio de 2024 en Madrid, junto a los proyectos ganadores del resto de las paradas. Asimismo, formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 2.000 dólares en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los ingenieros de la propia plataforma; también tendrán acceso gratuito a office hours técnicas y de estrategia de negocio por parte del equipo; así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

Venture On the Road continuará su gira itinerante por diferentes ciudades españolas para localizar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de las grandes ciudades de referencia como son: Madrid y Barcelona. En concreto, el evento ya ha pasado por León, Elche, Palma de Mallorca y próximamente lo por Málaga y Vigo antes de la gran final que tendrá lugar en Madrid.

Fuente Comunicae