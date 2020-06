E-movilidad del mañana: el automóvil Pi recoge directamente energía del medioambiente

Dos prestigiosos investigadores séniors de la India ya pertenecen a la Junta Científica Asesora del Neutrino Energy Group, con la idea de promover el desarrollo del proyecto Pi como un nuevo tipo de vehículo eléctrico. El concepto Pi representa una nueva revolución en el campo de la movilidad eléctrica, ya que recoge la energía necesaria de su entorno y no necesita recargarse en ninguna estación de carga/COMUNICAE/

Dos prestigiosos investigadores séniors de la India ya pertenecen a la Junta Científica Asesora del Neutrino Energy Group, con la idea de promover el desarrollo del proyecto Pi como un nuevo tipo de vehículo eléctrico. El concepto Pi representa una nueva revolución en el campo de la movilidad eléctrica, ya que recoge la energía necesaria de su entorno y no necesita recargarse en ninguna estación de carga

Según el Doctor Vijay Bhakkar, uno de los principales científicos informáticos y expertos en TI (tecnología de la información), se ha unido al Doctor Bharat Bhanudas Kale en el consejo de la empresa de investigación germano-estadounidense. El primer científico de la India en el Consejo Asesor del Neutrino Energy Group es el doctor Vijay Pandurang Bhatkar. El informático, que ha sido miembro de la junta asesora desde el año pasado, se hizo conocido como el arquitecto de la iniciativa nacional de la India para las computadora de alto rendimiento. En solo tres años, había creado la supercomputadora PARAM que ayudó a la India a convertirse en una gran potencia asiática. Llevando a cabo numerosas funciones, incluso como canciller de la Universidad Nalanda de la India o como autor de una docena de libros, Vijay Bhakkar ha logrado una gran reputación y es un popular orador en conferencias internacionales. Su mayor preocupación es crear una nueva conciencia sobre la paz y difundir los últimos conocimientos científicos en beneficio de una sociedad versada en la práctica tecnológica.



Según un artículo en Forbes India, el equipo de científicos de Neutrino Energy Group recibe el apoyo del Doctor Bharat Bhanudas Kale, originario de la ciudad de Pune, perteneciente al estado indio de Maharashtra. Es uno de los científicos expertos en energía y materiales más conocidos del mundo, con tres décadas de experiencia en la investigación de tecnologías sostenibles y nanomateriales. Posee 22 patentes y ha publicado cientos de artículos en revistas internacionales. También es miembro fundador y director del Centro de Materiales para Tecnología Electrónica (C-MET) en Pune. En 2020 fue reconocido como miembro de la Royal Society of Chemistry de Londres. Además, es protagonista activo de la iniciativa Science un Silence, dedicada a promover la conciencia pacífica de los más altos estándares éticos y tecnológicos, y la estabilidad.



Gracias a su amplia experiencia en el sector de las tecnologías energéticas sostenibles, el Doctor Kale es un socio de gran valor para el Neutrino Energy Group.

Ahora, gracias a su experiencia en los nuevos nanomateriales, es una figura fundamental, ya que el Neutrino Energy Group trabaja en el desarrollo de un sistema completamente nuevo para la electromovilidad sostenible y respetuosa con el medioambiente.



Se basa en la energía del medioambiente en lugar de la electricidad derivada del carbón u otros combustibles fósiles. Ya ha habido varios intentos con paneles solares montados en la carrocería de los vehículos eléctricos para obtener una corriente de carga adicional a partir de la radiación visible. Este fue el primer enfoque interesante, pero aún estaba lejos de ser lo suficientemente eficaz debido a la falta de superficie necesaria y al limitado rendimiento lumínico.



Pero eso está cambiando en la actualidad. Se ha podido desarrollar un metamateria a partir de grafeno dopado que interactúa con los rayos invisibles. Se crean vibraciones atómicas que son amplificadas por resonancias, y convertidas en corriente directa. Una mezcla de influencias causadas por diferencias térmicas, ondas electromagnéticas y partículas elementales como los neutrinos —de ahí el nombre de tecnología neutrinovoltica— permite que la energía pueda ser recogida del medioambiente.



La investigación sobre los metamateriales llevada a cabo por el doctor Kale le convierte en un socio de primer nivel e ideal para el Neutrino Energy Group.

Actualmente se halla en el proceso de diseñar toda la carrocería del vehículo eléctrico utilizando estos metamateriales, los cuales tienen características y propiedades que no se encuentran en los materiales naturales existentes. Por tanto, estos metamateriales son elementos de construcción ideales para el proyecto Pi, ya que son asombrosamente innovadores, energéticamente muy eficientes y totalmente sostenibles. Y todo ello a una escala inalcanzable en un principio.



Holger Thorsten Schubart, CEO de Neutrino Energy Group, está convencido de que, con la amplia experiencia del doctor Bharat Kale y su aplicación práctica de las ideas de Pi, la industria automotriz mundial descubrirá un nuevo concepto en el campo de la electromovilidad inaudito hasta la fecha. Porque, se pregunta Schubart, ¿quién querría buscar una estación de carga como conductor de un vehículo eléctrico cuando existen carrocerías que simplemente obtienen su energía del medioambiente cuando están estacionados?



También hay esperanza para los propietarios de los vehículos eléctricos existentes. El Neutrino Energy Group ya está trabajando con empresas de la industria automovilística alemana en soluciones de modernización. "Aún no se sabe con seguridad si se utilizarán primero los componentes individuales de la carrocería o los cubos compactos basados en la tecnología neutrinovoltaica", dice Schubart. En cualquier caso, una carrera entre los mejores desarrolladores del mundo está en marcha. "Eso es algo bueno", subraya Schubart, y también apunta de modo crítico que en la India, Alemania y otros países del mundo se está alentando a los consumidores a comprar vehículos eléctricos que supuestamente son más respetuosos con el medioambiente, lo cual no es cierto.



Según Schubart, los vehículos eléctricos reducen las emisiones cuando están en funcionamiento, pero al cargar las baterías con electricidad obtenida del carbón u otros combustibles fósiles empeora en realidad la crisis medioambiental, e incluso aumenta las emisiones en términos matemáticos: "Mucha gente no se da cuenta de que el humo que no expulsa su coche es expulsado en más cantidad por las chimeneas de las centrales eléctricas.



Especialmente en el tráfico urbano, donde no se requiere una gran potencia ni rendimiento, cada kilómetro de autonomía ecológica y limpia cuenta para la mayoría de propietarios de vehículos electricos, sin la necesidad de buscar previamente una estación de carga. Según Schubart, gracias a los últimos descubrimientos científicos, esto será posible en un futuro muy próximo.



Texto de Cristina Saura

Fuente Comunicae