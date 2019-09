MS Mode lanza su nueva campaña `THIS IS ME´ para dar voz a las mujeres reales

La modelo curvy internacional Danielle van Grondelle es la cara de esta campaña a la que acompañarán conocidas influencers y mujeres anónimas que compartirán su visión sobre la moda y la belleza femenina. Coincidiendo con el lanzamiento de `This is me´, la firma de moda curvy ha presentado su nueva colección de vaqueros, Iris, Rose, Lily y Cherry que se ajustan a la perfección a cada tipo de cuerpo/COMUNICAE/

MS Mode, la compañía pionera en el sector de la moda curvy desde hace 50 años, presenta `This is me´, su nueva campaña con la que quiere dar voz a las mujeres reales. Como imagen de esta nueva iniciativa, MS Mode ha elegido a la modelo curvy internacional Danielle van Grondelle que compartirá su historia sobre cómo percibe la moda y cómo entiende la belleza femenina. A ella se unirán las voces y testimonios de conocidas influencers y personajes anónimos con el objetivo de inspirar y alentar a las mujeres de todo el mundo a contar sus propias experiencias e historias.

La campaña `This is me´ refleja a la perfección la filosofía de la marca de liberar a las mujeres curvy de los estándares de belleza y animarlas a que se sientan orgullosas de sus curvas y de ser mujer. Esta idea se materializa en la nueva colección de pantalones que MS Mode ha lanzado dentro de su línea `Love your Denim´. En total, cuatro nuevos modelos de vaqueros, Iris, Rose, Lily y Cherry que nacen para dar respuesta a todas esas historias de mujeres reales con curvas que tienen dificultades para encontrar su jean perfecto.

De esta manera, el modelo Rose de tiro alto y corte holgado está fabricado en un denim muy elástico, suave y cómodo creado para aquellas mujeres con los muslos más anchos. El pantalón Lily es de corte recto y cae suavemente por la pierna estilizándola y logrando un acabado elegante. Por su parte, Iris es un pantalón con un corte ligeramente más ajustado que los dos modelos anteriores que se ajusta y adapta a la perfección al cuerpo gracias a su flexibilidad. Y por último, Cherry es un vaquero skinny que cuenta con dos variantes, uno con talle alto y otro ajustado a la cintura.

Con el objetivo de demostrar lo cómodos, flexibles y lo bien que se ajustan a cualquier tipo de cuerpo, la firma organizó una master class muy especial. Una clase de yoga en la que la premisa principal era realizarla con uno de los nuevos modelos de pantalones de MS Mode. Para ver el resultado pinchar aquí.

MS Mode, el experto en moda curvy

MS Mode es una compañía de moda especializada en tallas grandes que ofrece ropa que se adapta a todo tipo de cuerpos, tamaños y edades, a un precio asequible. Pionera en el sector plus size en España es experta en elaborar prendas que se ajustan a la perfección a las mujeres curvy. De esta manera, la firma diseña moda bajo su filosofía "Body Shape philosophy TM”, a través de la cual, su equipo de especialistas elabora ropa moderna, favorecedora, cómoda y con la mejor calidad para cada tipo y forma del cuerpo.

MS Mode diseña moda en una gran variedad de formas y estilos. Además, para poder satisfacer las necesidades de sus distintos grupos objetivos, la firma desarrolla constantemente nuevas colecciones como `FSTVL´, inspirada en el estilo de vida bohemio, o `Dress to Impress´, con prendas sexys y chics, que reúnen todas las tendencias actuales, y marcas como `some,..´, para un público más joven y de inspiración urbana. Todas ellas reflejan la filosofía de la marca de crear moda favorecedora, cómoda y de gran calidad para que las mujeres curvy puedan brillar. En España, MS Mode está presente en más de 30 establecimientos repartidos por Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Además, de en sus tiendas físicas se puede adquirir sus artículos en su propia página web y, desde el 12 de agosto de 2019, en la plataforma Amazon.

