Mustela reafirma su compromiso OBJETIVO CERO con motivo del Día Mundial del Medioambiente

Mustela, la marca de Laboratorios Expanscience, se une a la celebración para recordar y reafirmar su compromiso OBJETIVO CERO, con el que refuerza uno de los cuatro pilares de su compromiso: el respeto por el Hombre y el medioambiente, que incluye la ecoconcepción en el 100% de sus productos

Parece que, desde el pasado mes de marzo, el mundo se haya parado. Ahora que, poco a poco, se vuelve a disfrutar del aire libre, de los paseos, del sol, etc. se empieza a descubrir que, a pesar de las percepciones, el planeta ha mantenido su ritmo y las personas empiezan a darse cuenta de que no eran suficientemente conscientes del impacto de la actividad y de la forma de vida que llevaban. La naturaleza no se ha parado, al contrario, deja imágenes insólitas, y la sociedad empieza a abrirse paso entre ella.

Los niveles de contaminación han bajado y numerosos informes celebran que, gracias al parón de la sociedad, la situación medioambiental ha mejorado mucho. Pero, y si ahora las personas empiezan de nuevo al ritmo de vida frenético al que se estaba acostumbrado, ¿cuál será el resultado?

El próximo viernes, día 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medioambiente, establecido por la ONU en 1977 con el objetivo de aumentar la conciencia medioambiental y fomentar la acción global en la protección del medioambiente.

Consciente de la importancia de la protección del entorno, Mustela, marca perteneciente a Laboratorios Expanscience, se une a la celebración para recordar y reafirmar su compromiso OBJETIVO CERO.

Desde mayo de 2018, Mustela forma parte de la comunidad de empresas B Corp, un grupo de compañías que cumplen con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia pública y responsabilidad empresarial. Este conjunto de más de 3.200 compañías, en 70 países y 150 sectores, tiene como fin que todas las empresas compitan por ser las mejores para el mundo, y, como resultado, que la sociedad camine hacia un mayor bienestar compartido y sostenible. Dentro del marco de la COP25, celebrada en Madrid el pasado diciembre, las empresas BCorp hicieron público su compromiso de reducir a CERO sus emisiones netas de CO2 para el año 2030.

Todas las empresas que forman el movimiento B Corp comparten la misma visión humanista de la economía e integran el interés general en el corazón de su modelo económico, combinando así el desempeño económico con los requisitos sociales, sociales y ambientales.

Este ambicioso proyecto refleja uno de los mayores esfuerzos por parte de un grupo empresarial y demuestra un verdadero liderazgo moral en un momento de crisis e incertidumbre, tanto a nivel económico como medioambiental. Con él, Mustela refuerza uno de los cuatro pilares de su compromiso social: el respeto por el Hombre y el medioambiente.

“Frente a la emergencia climática, Mustela ha decidido ir más allá reduciendo y neutralizando las emisiones de carbono, para conseguir el objetivo de 0 emisiones netas en el año 2030, 20 años antes del objetivo establecido por el Acuerdo de París. El amor, el respeto y el cuidado de la Tierra están en el ADN desde siempre y este compromiso CERO es una forma excelente de demostrarlo, el mismo compromiso que Mustela tiene con la piel de los más pequeños”, afirma Anna Clara Vancells, Responsable de Marketing de Laboratorios Expanscience España.

