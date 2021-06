Nace Digital Next Level, agencia de Marketing Digital en Barcelona

Digital Next Level anuncia el lanzamiento de una nueva agencia de marketing digital en Barcelona. Esta agencia está creada por Chanel y Saimy, dos personas obsesionadas, autodidactas del Marketing digital en todas sus vertientes y de sus retos tan cambiantes e innovadores/COMUNICAE/

Digital Next Level anuncia el lanzamiento de una nueva agencia de marketing digital en Barcelona. Esta agencia está creada por Chanel y Saimy, dos personas obsesionadas, autodidactas del Marketing digital en todas sus vertientes y de sus retos tan cambiantes e innovadores

Digital Next Level nace por y para ayudar a los pequeños emprendedores y pymes, ya que toda gran empresa siempre empezó siendo un pequeño negocio en el pasado que ha necesitado ayuda externa para remontar. No se trata simplemente de una agencia que cobre cada mes un dinero por la gestión de las páginas de sus clientes, o redes sociales de negocios, etc. Sino que se involucra con sus clientes y ofrece un trato personalizado y cercano. Se ocupa al 100% de sus clientes, aman ayudarlos y no descansa hasta que sus clientes logren la adquisición de los resultados deseados.

El mundo de las agencias de marketing digital en Barcelona es un modelo de negocio con mucha competencia, pero no todos persiguen conseguir los mejores resultados de forma demostrable a media o largo plazo, además de querer ayudar de manera transparente a sus clientes. En Digital Next Level se pretende ofrecer la gestión de ayudas para la digitalización de sus negocios, ya que saben que muchos emprendedores y pymes no pueden permitírselo.

Con ayudas otorgadas por el Fondo Social Europeo, su principal objetivo poner a disposición de sus clientes de la mejor forma posible, las informaciones que necesiten para que puedan obtener también subvenciones y así puedan digitalizar sus negocios.

Principales servicios ofrecidos

Diseño Web en Barcelona

Actualmente no basta tener una web para ser competitivo. Además, se requiere un constante mantenimiento y un estudio en profundidad del usuario para diseñar un web que sea ágil, clara y funcional. Factores fundamentales son el tiempo de carga y Core Web Vitals (recientemente incorporados por Google como factor fundamental en el SEO). Por todo esto, un buen diseño web es la diferencia entre un negocio rentable y uno que no lo es.

Actualmente no basta tener una web para ser competitivo. Además, se requiere un constante mantenimiento y un estudio en profundidad del usuario para diseñar un web que sea ágil, clara y funcional. Factores fundamentales son el tiempo de carga y (recientemente incorporados por Google como factor fundamental en el SEO). Por todo esto, un buen es la diferencia entre un negocio rentable y uno que no lo es. Gestión de Redes Sociales

Crear una comunidad de usuarios afines a un negocio no es nada sencillo. Para lograrlo se requiere constancia, escucha activa y tener siempre una respuesta a mano para cualquier situación. Las redes sociales acercan el público objetivo fidelizándolo y son un factor determinante a día de hoy para tener éxito o fracasar en un proyecto.

Para lograrlo se requiere constancia, escucha activa y tener siempre una respuesta a mano para cualquier situación. Posicionamiento SEO en Barcelona

Si una web no está en primera página de los principales motores de búsquedas no existe. Hay un dicho que reza que la mejor forma de esconder un cadáver es en la segunda página de Google. Por este motivo se debe contratar siempre servicios de posicionamiento web eficaces. En Digital Next Level buscan las keywords que definen un negocio, diseñan una red de enlaces, cuidan aspectos online y offline, etc. hasta conseguir que Google posicione en primeras páginas los sites de sus clientes.

Si una web no está en primera página de los principales motores de búsquedas no existe. Hay un dicho que reza que la mejor forma de esconder un cadáver es en la segunda página de Google. Por este motivo se debe contratar siempre servicios de En buscan las keywords que definen un negocio, diseñan una red de enlaces, cuidan aspectos online y offline, etc. hasta conseguir que Google posicione en primeras páginas los sites de sus clientes. eMail Marketing

El emailing es una de las estrategias con mejores resultados para las empresas. Debido al gran alcance que tiene con el cliente final, la variedad de formatos aplicables según el contenido y el gran porcentaje de leads que se consigue.

El es una de las estrategias con mejores resultados para las empresas. Debido al gran alcance que tiene con el cliente final, la variedad de formatos aplicables según el contenido y el gran porcentaje de leads que se consigue. Campañas de anuncios en buscadores

En la actualidad, Facebook Ads y Google Ads son herramientas excepcionales para realizar campañas de anuncios online para llegar a más clientes mediante los conceptos de pago por clic.

En la actualidad, Facebook Ads y Google Ads son herramientas excepcionales para realizar campañas de anuncios online para llegar a más clientes mediante los conceptos de pago por clic. Asesorías en Marketing

En Digital Next Level ofrecen ayuda para trazar un plan de marketing y resolver dudas o problemas con su servicio de asesoría, donde se ofrecen clases privadas para la empresa o empleados sobre diseño, gestión de redes sociales, email marketing, campañas de anuncios y todos los otros servicios necesarios para que el emprendedor y la pyme triunfen en esta jungla que es Internet y el marketing digital.

En Digital Next Level sus clientes encontrarán la agencia de marketing en Barcelona que dará soporte a su negocio y aportará la estabilidad necesaria para ir subiendo los peldaños desde la idea primaria hasta hacerlo realidad y salir al mercado. Se trata de un equipo con capacidad creativa, conscientes de que todo lo que se toca y se ve, fue antes un borrador en una hoja en blanco.

Fuente Comunicae