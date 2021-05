Nace la energía Net Zero, toda la luz y el calor de los hogares, libre de emisiones de CO2

Gracias a la nueva compañía energética Wombbat, a partir de ahora los hogares tendrán la garantía de que no contaminan el planeta con su consumo de energía/COMUNICAE/

Gracias a la nueva compañía energética Wombbat, a partir de ahora los hogares tendrán la garantía de que no contaminan el planeta con su consumo de energía

Un hogar medio en Europa emite 1,5 toneladas de CO2 por consumo de gas y 1 tonelada de CO2 por consumo de electricidad en un año. Si lo multiplicamos por todos las casas del planeta, el resultado es que más de un 25% de las emisiones de dióxido de carbono procede del consumo de energía de los hogares.

La compañía Wombbat se ha propuesto eliminar las emisiones causadas por el consumo de luz y gas, llevando a los hogares energía Net Zero, o lo que es lo mismo, con balance cero en sus emisiones de CO2.

Para el consumo de la luz, Wombbat suministra electricidad procedente únicamente de fuentes 100% renovables, pero ¿Y el gas? Por ahora, como el gas no es limpio y llevará mucho tiempo el poder sustituirlo, lo que hacen en Wombbat es contrarrestar sus emisiones.

¿Cómo lo hacen? Utilizando dos tipos de sumideros de CO2, las plantas de biogás y los bosques. Las primeras, son plantas de tratamiento de residuos muy efectivas para evitar las emisiones de metano de estos residuos en su proceso de descomposición. En cuanto a los bosques, sus árboles son capaces de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono cuando realizan la fotosíntesis.

Para asignar a cada hogar una cantidad de CO2 absorbido por árbol, en wombbat cuentan con el algoritmo Real Time Forest Forecast, que permite realizar un cálculo detallado del carbono almacenado en los árboles.

Para el lanzamiento de este modelo en Wombbat han contado con un bosque de 300 hectáreas con 342.000 árboles capaz de compensar las emisiones por el consumo de gas de 5.300 hogares. Además, Wombbat ha establecido los acuerdos necesarios, que incluyen el compromiso de mantener el crecimiento del bosque y de no quemar la madera producida. De esta forma, garantizan que el carbono almacenado dia a dia no vuelva a la atmósfera, y el balance net zero se mantenga intacto.

Garantías Net Zero

Wombbat establece acuerdos con los productores de energía (eólica, solar e hidráulica) y sumideros (biogás y bosques) para asignar a cada hogar directamente una parte de su producción o de su sumidero

Para asegurar que los kWh y los kg absorbidos o evitados que llegan a sus clientes coinciden día a día exactamente con la cantidad generada en las plantas y en los bosques, Wombbat conecta los contadores de las casas con el de las plantas para realizar un exhaustivo reparto. En cada factura sus clientes recibirán el resultado de este reparto, que también podrán consultar con todo detalle en la app.

¿Qué es Wombbat?

Se trata de una comercializadora de electricidad procedente de fuentes 100% renovables y de gas Net Zero que opera en España e Italia.

La energía que suministran la venden a sus clientes al mismo precio al que ellos la compran. Tan solo suman una cuota mensual de 3 € (por suministro de luz) y de 4,5 € (por suministro de gas).

