Naranjas la Torre regala cajas de 5kg de naranjas por su XVI aniversario

Para premiar la confianza de todos sus clientes y sus más de 16 años como Empresa pionera de naranjas en el término rural de Burriana en la Comunidad Valenciana regala cajas de 5 kilos de naranjas

Para ello, solo deben de acudir a su web: www.naranjaslatorre.com y seleccionar el producto Gratuito. El cliente sólo se debe de hacer cargo de los gastos de envío. Unidades limitadas. Naranjas la Torre cuenta con una experiencia y dedicación de más de 16 años en la cosecha y en el cultivo de las mejores naranjas y clementinas de la Comunidad Valenciana. Las diferentes variedades de naranjas de Valencia que ofrecen, son recogidas bajo estrictos periodos óptimos de recolección. Es decir, una naranja que esta madurando en el árbol no debe ser recolectada antes ni después de su periodo óptimo.

Como profesionales en el sector, saben cuando las naranjas están en su punto ideal para abrir el periodo de campaña y entregar las naranjas con el 100% de sus cualidades. Se realiza una selección cada día, mediante un proceso manual, artesanal y con esmero, de las naranjas que se van a entregar, escogiendo las mejores en cada momento para darles a sus clientes una calidad excelente.

Si se observan los datos de los últimos años, el grado de satisfacción de los clientes de Naranjas la Torre es muy elevado. Cada día es mayor la cantidad de público que apuesta por comprar naranjas online, pues la gente se da cuenta de la calidad de las naranjas y las ventajas que conlleva consumirlas sin aditivos y recién recolectadas del árbol.

Todo esto demuestra que los consumidores de las naranjas y mandarinas de Naranjas la Torre, agradecen la labor que desarrolla el equipo de expertos involucrados en el proceso. De esta forma, se fidelizan como clientes, porque una vez que las han probado saben que son muchas las ventajas de comprar naranjas directamente al agricultor.

Para facilitar una cobertura íntegra, Naranjas la Torre dispone de una cantidad considerable de polígonos y parcelas en los que se encuentran sus huertos para la cosecha de las mejores naranjas del mercado. Concretamente se corresponden con los polígonos 12, 48 y 49. En lo que respecta a sus parcelas, cuentan con 16 zonas en las que se encuentran los huertos de cosechas de Naranjas la Torre en la localización de Burriana. De esta forma, Naranjas la Torre garantiza una total cobertura a los clientes, accesibilidad a sus trabajadores y cantidad de producto para la tramitación de pedidos.

Y si se considera la confianza, esta es total, puesto que cada uno de los que confían el servicio de compra de naranjas en Naranjas la Torre, saben que detrás de la web existe todo un equipo personas a su disposición para atenderles, asesorarles y solucionar cualquier incidencia que pueda surgir en el proceso.

Pues no simplemente se trata de un plataforma o tienda donde el cliente realiza su pedido, sino hay mucho más que eso. Hay atención y dedicación para que el cliente siempre quede satisfecho con su pedido, y reciba las mejores naranjas y clementinas. Y recuerde que si el producto no es de su agrado, no debe de pagarlo.

