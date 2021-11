Estas Navidades regalar SPIDER-MAN y Star Wars con Hasbro

Spider-Man ha enamorado a gran cantidad de aficionados a los géneros de Ciencia ficción y Animación. Estas Navidades Hasbro trae nuevos éxitos como Spidey Set Aracnocuartel, Spider-man máscara luminosa y Spider-man lanzadardos. Además The Child Animatronic de Star Wars. Juguetes para todas las edades que sorprenderán a los niños estas Navidades/COMUNICAE/

Spider-Man ha enamorado a gran cantidad de aficionados a los géneros de Ciencia ficción y Animación. Estas Navidades Hasbro trae nuevos éxitos como Spidey Set Aracnocuartel, Spider-man máscara luminosa y Spider-man lanzadardos. Además The Child Animatronic de Star Wars. Juguetes para todas las edades que sorprenderán a los niños estas Navidades

Demostrar el sentido arácnido: SPIDEY SET ARACNOCUARTEL, FIGURA Y VEHÍCULO

Aracnocuartel está lleno de actividad para Spidey y sus amigos. El centro arácnido parece cobrar vida con el lenguaje de Spidey, los ojos que se iluminan y muchos rincones geniales para jugar y divertirse a lo grande. Es la hora de Spidey y todos sus heroicos amigos. Spidey, Ghost-Spider y Miles Morales tienen todos súper poderes de araña: sentido arácnido, súper fuerza y mucho más. Lo que les hace aún más fuertes cuando trabajan juntos como el increíble Equipo Araña. Pero incluso el mejor equipo a veces necesita una mano amiga. Por lo que es bueno tener aliados como Ms. Marvel, Pantera Negra o Hulk. No es fácil ser un superhéroe, pero es útil tener amigos tan increíbles.

Edad: A partir de 3 años.

Para los más fans de la saga: SPIDER-MAN MÁSCARA LUMINOSA

Los niños pueden vivir una nueva aventura con esta máscara luminosa de Spider-man. Con esta línea de juguetes inspirada en la película pueden imaginar que lanzan telarañas y trepan muros enfrentando nuevos desafíos y villanos.

La máscara tiene una correa ajustable, que se adapta a la mayoría de los tamaños de cabeza, así como lentes que se suben y bajan para aumentar la diversión.

Edad: A partir de 5 años.

Todo un superhéroe: SPIDER-MAN LANZADARDOS

Este juego combate a los malvados villanos con el lanzadardos de Spider-Man. Los niños pueden imaginar ser su superhéroe favorito y atrapar a los villanos con este lanzadardos inspirado en la última película de Disney.

Las telarañas doradas y flexibles del lateral se estiran para ofrecer un diseño atractivo e incluye tres dardos Nerf Elite para máxima eficacia y precisión aerodinámica.

Edad: A partir de 5 años.

Que la fuerza te acompañe: THE CHILD ANIMATRONIC

De la colección de Star Wars de Hasbro: The Child Animatronic Edition con sonidos y secuencias motorizadas. Ahora los niños pueden convertirse en los protectores de The Child, a quien los fans llaman cariñosamente “Baby Yoda”. Un regalo de Star Wars para estas Navidades.

Funcionamiento: Se presiona la parte superior de la cabeza de The Child Animatronic Edition y se activan 25 combinaciones de sonidos y movimientos, como sonidos que denotan felicidad, emoción, risitas o murmullos, entre otros. Se oirá mientras The Child Animatronic mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo, las orejas hacia delante y hacia atrás, y cierra y abre los ojos. Los niños y niñas podrán imaginar que tienen el poder de la Fuerza cada vez que The Child cierre los ojos, levante el brazo o suspire como si estuviera empleando infinidad de energía. Los productos de Star Wars están fabricados por Hasbro con la licencia de Lucasfilm Ltd.

Edad: A partir de 4 años.

Fuente Comunicae