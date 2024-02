"Necesitamos revalorizar la figura y el trabajo del traductor profesional, incluso frente a la IA", según opina Bárbara García Fehse, directora de la agencia Marbella Translators

La directora de la agencia de traducción Marbella Translators, Bárbara García Fehse, con 15 años de trayectoria profesional, destaca la importancia del rol del traductor en la comunicación y puntualiza: "es el momento de poner en valor el trabajo de los traductores e intérpretes profesionales, frente a la Inteligencia Artificial y frente a la creencia de que cualquiera que hable idiomas puede realizar una traducción"/COMUNICAE/

La directora de la agencia de traducción Marbella Translators, Bárbara García Fehse, con 15 años de trayectoria profesional, destaca la importancia del rol del traductor en la comunicación y puntualiza: "es el momento de poner en valor el trabajo de los traductores e intérpretes profesionales, frente a la Inteligencia Artificial y frente a la creencia de que cualquiera que hable idiomas puede realizar una traducción"

Cualquier herramienta de IA puede "convertir" un texto a otro idioma, pero ¿qué diferencia hay entre la traducción IA y la realizada por un profesional de la traducción? "La labor profesional humana destaca por su capacidad para comprender y transmitir el contexto y las sutilezas culturales de un idioma, lo que es fundamental en la traducción, donde el significado preciso es esencial. La traducción automática optimizada con IA, hoy por hoy, no es fiable para su uso, sin revisión humana".

No es nada nuevo que el intérprete y el traductor profesional siempre han trabajado en la sombra, pero pareciera que, cada vez más, el valor de la traducción se está perdiendo. Muestra de ello fue lo que aconteció en la última entrega de los premios Goya, en que la AICE (Asociación de Intérpretes de Conferencia de España), manifestó su sorpresa por la ausencia de interpretación simultánea profesional durante los discursos en lengua extranjera.

25 idiomas en una sola oficina

Marbella Translators ha cumplido 15 años de trayectoria, una agencia que ofrece soluciones en 25 idiomas y destaca por su atención personalizada, calidad y rapidez, trabajando desde Marbella para clientes y empresas de todo el mundo.

Detrás de cada empresa que crece hay líderes con visión y pasión, y ese es el caso de Bárbara, de doble nacionalidad alemana-española, que además de trabajar por ofrecer el mejor resultado en el menor tiempo posible, es una gran defensora de la profesión y apasionada por lo que implica el trabajo de un traductor: "Piensa por ejemplo en la labor que hacen los traductores en los organismos internacionales, el trabajo imprescindible que los intérpretes y traductores realizan en zonas de guerra, o la importancia que tiene la traducción literaria que ha ayudado a que la literatura sea un arte universal", puntualiza.

Y hace especial hincapié en actividades de menor impacto como puede ser el sector empresarial y de negocios, donde la traducción profesional no siempre es valorada: "es sorprendente que haya empresarios que todavía no aprecian el valor de un servicio de traducción profesional, que no solo es una inversión en la comunicación efectiva, sino también en la credibilidad y el crecimiento de su empresa a nivel global".

En Marbella Translators, Bárbara cuenta con un equipo de traductores e intérpretes nativos en 25 idiomas, que han trabajado con más de 2700 clientes en los últimos 15 años, entre los cuales figuran marcas y empresas de renombre a nivel nacional e internacional. https://www.instagram.com/marbellatranslators,

Fuente Comunicae