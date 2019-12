Los NEObancos a la caza de clientes con tarjetas sin comisiones

Seguramente pocas personas han escuchado el término NEObancos, sin embargo, es algo que sin dudas deberías conocer. En términos simples, podemos describirlos como bancos online móviles por lo que, es un tema relacionado con la digitalización bancaria, algo que tarde o temprano iba a terminar pasando y lo cual presenta una gran ventaja para muchas personas.

Aunque, esto no es algo muy comprendido por los adultos, la verdad es que para los jóvenes este tema es más común de lo que se piensa. De hecho, gran parte de las personas que hacen uso de este servicio son los jóvenes ya que, son los que más compras suelen realizar por internet y los que más suelen viajar.

Cómo debemos imaginar al hablar de NEObacos no solo hacemos referencia a un solo banco online móvil, sino que hablamos de una variedad de ellos. Siendo más específico, podemos encontrar N26, BNEXT, Revolut, Transferwise, etc.

Estos son bancos online móviles que cuentan con características diferentes dependiendo del tipo que sea. No obstante, estos cuentan con características similares, por ejemplo, el hecho de que todo se hace online, siendo esta una de sus características principales.

Pero no solo eso, sino que estas no cuentan con oficinas, son de aplicación fácil e intuitiva y cuenta con información financiera en tiempo real. Al mismo tiempo, podemos encontrar cuentas corrientes, tarjeta de crédito o débito, bajas tarifas en el cambio de divisas, comprar de criptomonedas, múltiples divisas y la más importante no cuenta con comisiones de mantenimiento.

Cómo debemos imaginar existen una gran variedad de tarjetas bancarias, por ejemplo, la tarjeta de débito. En este caso, hablamos de una tarjeta vinculada a una cuenta corriente personal, que puede ser usada en cualquier lugar donde se acepten tarjetas de crédito. Pero no solo eso, sino que también la puedes usar en un cajero automático para retirar efectivo.

Con usar esta tarjeta en un cajero, podrás sacar directamente el efectivo de tu cuenta bancaria. Hay que mencionar que una tarjeta de débito se encuentran asociadas con una de las principales compañías de tarjeta de crédito y por lo general tienen un logotipo de Visa o MasterCard.

En el caso de los diversos tipos de tarjetas que tenemos está la N26, que es una tarjeta completamente gratis que te permite sacar dinero (euros) hasta 5 veces al mes por medio de diversos bancos en la zona euro y lo mejor de todo es que lo hace sin ningún tipo de comisión.

Otra tarjeta de débito muy usada es el Bnext una tarjeta Española de un fintech. La misma te permite al igual que la anterior retirar dinero de cualquier cajero 3 veces al mes. Al mismo tiempo te permite sacar dinero en otro tipo de moneda sin tener que pagar comisión alguna por el cambio.

La tarjeta Revolut es otra opción que podemos encontrar entre los NEObancos y nos permite tener diversas divisas en una misma cuenta y pagar con la que más le convenga y según la ocasión. A todo esto debemos agregar que puedes retirar efectivo en diversos cajeros sin comisión y con un límite de 200 euros al mes.

Si tenemos todo esto en cuenta podemos decir que los NEObancos tienen una gran ventaja. Por ejemplo el hecho de sacar dinero de cajeros sin comisión alguna y el de poder tener diversas divisas en una misma cuenta. El hecho de que todo se haga por medio de la internet también representa una gran ventaja y la interfaz suele ser muy intuitiva por lo que su uso no es para nada complicado.

Ha todo esto debemos hacer una pequeña referencia sobre las tarjetas de crédito online, las cuales suelen ser muy usadas para realizar comprar por internet. Este tipo de tarjeta viene a ser un tipo tarjeta bancaria, ya que son emitidas por una entidad de ese tipo y son usadas como medio de pago alternativo al dinero en efectivo e incluso a los cheques.

Las tarjetas de créditos online representan una gran ventaja para muchas personas. Debido a que esta permite que el titular de la misma pueda usar dinero aunque no lo tenga. Esto se debe a que la entidad financiera es la que financia la misma. Lógicamente el dinero gastado se debe pagar en un plazo ya establecido.