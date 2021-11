Neobookings presenta las novedades de su Sistema Central de Reservas en el TIS 2021

Neobookings mostrará la importancia de tener un CRS y de aprovechar todo el potencial que la tecnología actual ofrece al turismo/COMUNICAE/

Neobookings mostrará la importancia de tener un CRS y de aprovechar todo el potencial que la tecnología actual ofrece al turismo

Neobookings vuelve a estar presente en el Tourism Innovation Summit (TIS), esta segunda edición, además de como ponentes, también con stand propio (stand 2A09).

Bajo el lema «Restart the new ways of travel», la cumbre reúne del 10 al 12 de noviembre en Fibes, Sevilla, a 5.000 profesionales del sector turístico de todo el mundo con el objetivo de redefinir y repensar, a través de casos de éxito y experiencias, la nueva etapa que está a punto de comenzar.

Un evento basado en la innovación, la tecnología y la sostenibilidad, al que Neobookings, después del éxito del año anterior, no podía faltar.

En esta edición, la empresa ibicenca presentará las novedades de su Sistema Central de Reservas (CRS). Un sistema basado en la optimización, centralización y automatización de la distribución y gestión diaria de los establecimientos hoteleros. Si se puede tener toda la operativa del hotel en un mismo sistema, ¿por qué tenerla en múltiples?

Con el CRS de Neobookings podrás gestionar en tiempo real toda la distribución de un establecimiento. Además, este sistema destaca por su capacidad de integrar y automatizar toda la operativa diaria de los hoteles, optimizando la gestión de las reservas, incluyendo los cobros, y minimizando errores.

Además de acercar a los asistentes al concepto de CRS y la importancia de aprovechar todo el potencial que la tecnología actual ofrece al turismo, Neobookings asiste con stand propio (stand 2A09) para tener un punto de encuentro donde poder hacer networking, crear nuevas alianzas y colaborar codo con codo con los hoteleros.

En definitiva, una agenda de tres días en la que más de 400 conferenciantes internacionales compartirán ideas, tendencias, estrategias y experiencias exitosas a través de 8 foros (destinations, hospitality, travel & mobility, distribution channels, activities & attractions, MICE, business travel, y leisure & culture travel), y agendas específicas para cada perfil profesional (CEOs, CIOs, CMOs, DMCs o Revenue Managers, entre otros).

Más información y registro en: https://www.tisglobalsummit.com/

