NEORIS, reconocida entre las mejores empresas para trabajar en España

Con un total de 1.290 puntos, el acelerador digital se alza en la posición 52 del ranking que publica la revista Actualidad Económica todos los años/COMUNICAE/

Con un total de 1.290 puntos, el acelerador digital se alza en la posición 52 del ranking que publica la revista Actualidad Económica todos los años

El capital humano siempre ha sido uno de los pilares de la estrategia de negocio de NEORIS, el acelerador digital global con más de 22 años de experiencia ayudando a grandes empresas en la transformación de sus negocios. Prueba de ello es que cada año desarrolla diferentes iniciativas de formación, talento, conciliación, diversidad, etc., para sus empleados, las cuales han hecho que la compañía haya sido reconocida en el ranking de las 100 Mejores Empresas para Trabajar en España que publica la revista Actualidad Económica.

NEORIS se ha alzado en la posición 52 del ranking, tras haber conseguido 1.290 puntos de los 1.700 que se pueden conseguir como máximo con este ranking. Por categorías, la compañía obtiene 375 puntos en el área de Gestión del Talento, posicionándose en el Top 10 de empresas que más puntuación han conseguido en esta categoría. En Retribución y Compensación consigue 175 puntos, en Ambiente 345, en RSC 145 y en Formación 250.

"Para nosotros este reconocimiento es un auténtico privilegio y un claro ejemplo del trabajo de nuestro equipo cada día. Nuestros talentos son lo más importante de nuestra compañía. Por eso, desde hace años hemos puesto especial poco en generar nuevas iniciativas, políticas y acciones que nos permitan crecer y mejorar en este ámbito.", afirma Cristina Valles, directora general de NEORIS España.

Foco en el talento y su gestión

Bajo el nombre "We Are All In", NEORIS ha desarrollado una campaña global de comunicación interna para acompañar a sus talentos desde el momento de su onboarding en la empresa, con el fin de crear una comunidad en la que se conviertan en los propios embajadores de la marca. La campaña está basada en tres ejes principales: Talent Experience, Talent Attraction y Talent Development.

Fuerte apuesta por el talento tecnológico

En 2021 NEORIS lanzó Impulsando Talento, una iniciativa global que desarrolló la compañía para impulsar el crecimiento de perfiles tecnológicos a través de formaciones gratuitas. Además, con este proyecto NEORIS está contribuyendo a reducir esa brecha de talento digital que está experimentando España, con la incorporación, en 2022, de más de 100 jóvenes en distintas áreas de sus oficinas de Madrid y Murcia.

Fomentando la cultura del feedback

A través de su herramienta WeGrow, NEORIS permite que empleados y equipos obtengan feedback constante de otros colaboradores y clientes externos, ayudando a identificar fácilmente potencial de liderazgo. WeGrow utiliza la analítica de personas impulsada por los datos para ayudar a entender cómo colaboran los equipos y así mejorar su gestión. Para ello, analiza las interacciones de las personas con el fin de identificar empleados y equipos que pueden ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos – ya sean de innovación, influencia o eficiencia, y tomar decisiones más efectivas a partir de los datos de sus empleados.

La importancia de la formación y el bienestar de los empleados

Con su programa mensual Time Out promueve el bienestar de sus empleados, a través de la participación en actividades y cursos relacionados con la salud, el deporte y la vida saludable.

Asimismo, en su plataforma de formación Global Campus ofrece continuamente nuevos contenidos, enfocados tanto a adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales, como contenidos relativos al manejo de la calidad de vida y el bienestar.

Acerca de NEORIS

NEORIS es un acelerador digital global con más de 22 años de experiencia, que crea soluciones disruptivas para empresas con aspiraciones digitales, con el fin de impulsar sus conexiones con clientes, empleados y partes interesadas. Se basa en equipos creativos con un profundo conocimiento de la industria y experiencia técnica.

NEORIS tiene su sede en Florida y opera en 14 países de EE.UU., Europa, Latinoamérica e India a través de su red de centros de entrega global y estudios de diseño. Actualmente, cuenta con más de 5.000 empleados y más de 400 clientes activos en todo el mundo. Más información en www.neoris.com, LinkedIn, Facebook o Twitter.

Fuente Comunicae