Neutrino Energy: el cambio del modelo energético actual es absolutamente necesario

La actividad incesante de los seres humanos influye cada vez más en el cambio climático y en sus consecuencias devastadoras. La atmósfera terrestre se compone de distintos gases, cuya función es mantener una temperatura adecuada para la existencia de los seres vivos. Cuando la concentración de gases en la atmósfera (dióxido de carbono principalmente) es demasiado elevada, la temperatura aumenta de manera considerable; a este fenómeno se le conoce como efecto invernadero/COMUNICAE/

La actividad incesante de los seres humanos influye cada vez más en el cambio climático y en sus consecuencias devastadoras. La atmósfera terrestre se compone de distintos gases, cuya función es mantener una temperatura adecuada para la existencia de los seres vivos. Cuando la concentración de gases en la atmósfera (dióxido de carbono principalmente) es demasiado elevada, la temperatura aumenta de manera considerable; a este fenómeno se le conoce como efecto invernadero

Es fundamental que exista un equilibrio en la emisión de gases para conservar su justa proporción en la atmósfera. Sin embargo, el conjunto de actividades humanas han aumentado en gran medida la emisión de gases, ocasionando el denominado calentamiento global, que es la principal consecuencia del cambio climático.

Son varios los causantes de esta peligrosa deriva a la que está yendo el conjunto de la humanidad, pero la principal razón es el proceso de combustión de petróleo, carbón y gas, puesto que es lo que motiva el exceso de dióxido de carbono y óxido nitroso en la atmósfera. Es decir, el sector energético actual es insostenible no solo porque los combustibles de origen fósil se están agotando, también porque su uso está provocando efectos nefastos a todo el planeta.



Las consecuencias del cambio climático

Resulta muy preocupante que la sociedad en su conjunto aún no es consciente de las gravísimas consecuencias que provoca el calentamiento global:

Temperaturas más altas: la sobreacumulación de gases provoca que las temperaturas aumenten progresivamente, lo que provoca sequías y aumenta las posibilidades de incendios (desertización y deforestación del planeta).

Propagación de enfermedades: un aumento de varios grados centígrados en un territorio templado hace que ciertas enfermedades se encuentren con un entorno más acogedor para su propagación.

Olas de calor más intensas: la quema acelerada de combustibles de origen fósil ha sido más notoria en zonas como el Polo Norte. De hecho, la temperatura del Polo Norte ha aumentado paulatinamente en los últimos cincuenta años. La vida y la salud de miles de personas está en peligro debido a las fuertes olas de calor que provoca este hecho.

Efectos adversos para los ecosistemas: la escasez de precipitaciones, las temperaturas elevadas y las sequías hacen que los ecosistemas se adapten a una nueva climatología, lo que provoca cambios en la duración y sucesión de las estaciones. Esto implica, a su vez, la desaparición de múltiples especies de fauna y flora. Las consecuencias también son fatales para la humanidad, puesto que peligrará la producción de alimentos básicos y los precios subirán, aumentando la pobreza y las migraciones.

No se trata de ser alarmistas y sembrar el miedo entre la población, pero el tiempo se acaba y combatir el cambio climático es de vital importancia si no se quiere que el planeta se vuelva un lugar inhóspito. Un pequeño ascenso de la temperatura global no es un hecho baladí, puesto que altera el equilibrio ecológico, y compromete con ello la salud y la calidad de vida de todos y el futuro de las próximas generaciones.



El gran desafío de Neutrino Energy Group

La opinión de los expertos es unánime: el modelo energético imperante es insostenible. Millones de personas carecen de suministro de energía, el suministro se sigue basando en recursos limitados, y es la causa principal del cambio climático.



¿Qué propone Neutrino Energy Group? Una nueva tecnología energética inagotable y limpia basada en unas partículas invisibles que alcanzan la Tierra en gran número y de manera constante: los neutrinos.



Con el desarrollo de la tecnología neutrinovoltaica, este grupo de científicos de diferentes países se sitúa en la vanguardia de las energías alternativas. Hasta hace poco los postulados de Holger Thorsten Schubart (CEO y fundador de Neutrino Energy Group), que afirmaban que los neutrinos podían utilizarse para obtener energía, no eran tenidos en cuenta por la comunidad científica. En cambio, ahora Holger y su equipo están revolucionando el sector energético con el desarrollo de una nueva generación de dispositivos alimentados con estas partículas invisibles.



El reto es aún mayor, puesto que Neutrino Energy Group está trabajando en un primer vehículo cuyo funcionamiento se basa en la tecnología neutrinovoltaica. Así que el potencial de esta nueva fuente energética es enorme, y podría solucionar todos los graves problemas que está ocasionando el modelo energético actual basado, en su mayoría, en la quema de combustibles fósiles.

Fuente Comunicae