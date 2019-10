Neutrino Energy: El futuro de la energía de neutrinos es prometedor

El Dr. Leonid Rumyantsev es ahora miembro del Consejo Científico del Neutrino Energy Group. Sin embargo, las cosas en un principio eran diferentes/COMUNICAE/

El Dr. Leonid Rumyantsev es ahora miembro del Consejo Científico del Neutrino Energy Group. Sin embargo, las cosas en un principio eran diferentes

¿Los neutrinos tienen poder? Holger Thorsten Schubart se atrevió a creer que sí ​

Dr. Leonid Rumyantsev conoció a Holger Thorsten Schubart en 2015, y en ese momento no habría puesto ninguna objeción si le hubieran dicho que Schubart estaba loco. Y es que en lugar de invertir en las últimas células fotovoltaicas o en la construcción de parques eólicos, Holger estaba empeñado en obtener electricidad utilizable a partir de los neutrinos.



El Dr. Rumyantsev había escuchado hablar a sus colegas acerca del excéntrico Schubart. De hecho, incluso ahora la mayoría de gente describiría los proyectos de Holger como utópicos. Schubart sostiene que es posible generar energía eléctrica a partir de la radiación cósmica invisible, y lo cierto es que ha demostrado que tiene razón.



Tímidos comienzos

Al principio, la comunidad científica no sabía qué pensar sobre la dedicación de Schubart a lo que parecía ser una fantasía delirante. Después de haber alcanzado el éxito y de haber ganado todo el dinero que necesitaba, Holger había dado un giro notorio hacia una dirección muy diferente; básicamente, quería resolver la crisis energética de la humanidad y salvar al mundo.



Hasta el 2019, la organización de investigación de neutrinos de Holger Schubart se autofinanciaba por completo. Cada dólar que se donó en los inicios del Neutrino Energy Group procedía del propio Holger y, desde la distancia, los escépticos no dudaron en llamarlo imprudente.



Sin embargo, a lo largo de los años, cada vez más científicos han sido contagiados por la fe de Holger en sus creencias, y ahora, el proyecto de la energía de neutrinos ha acabado sumando a algunas de las mentes científicas más brillantes de nuestra era. Más y más investigadores de renombre han acudido en masa al Consejo Científico del Neutrino Energy Group, y el grupo de partidarios de Holger ha crecido a niveles imprevisibles.



"¡Cantamos una canción para el disparate de los valientes! ¡Para la locura de los valientes, cantamos gloria!"

El sueño loco de Schubart evoca perfectamente esta cita de "Song of the Falcon" (1898) de Maxim Gorky. En el año 2000, los científicos ya estaban estudiando la posibilidad de obtener energía eléctrica de los neutrinos. Un aumento inexplicable de la vibración atómica, observado en el proceso de intentar mejorar la eficiencia de las células solares, terminó siendo el punto de partida de los esfuerzos sin precedentes de Hoger Schubart a la hora de reunir un equipo internacional de científicos capaces de abordar de manera proactiva el problema de los neutrinos.



Para el año 2008, se comprobó claramente que el reto de Schubart estaba realmente más encaminado de lo que nadie vaticinó en un principio, y los esfuerzos realizados comenzaron a dar sus frutos al demostrarse que se podía obtener energía de los neutrinos. Sin embargo, la historia está repleta de ejemplos de inventos increíbles que nunca vieron la luz debido a una serie de circunstancias atenuantes que, finalmente, ocultaron el poder del genio humano. "Depende de nosotros que no ocurra lo mismo con la energía de los neutrinos". Así que el Dr. Rumyantsev, junto con el resto del Consejo Científico del Neutrino Energy Group, se ha dedicado a la labor de garantizar que la visión de Holger llegue a buen puerto.



El futuro de la energía de neutrinos es prometedor

Hasta 2015, el consenso científico acerca de los neutrinos era que estos no tenían masa, pero la comunidad científica internacional se quedó totalmente asombrada cuando Takaaki Kajita de Japón y Arthur McDonald de Canadá fueron galardonados conjuntamente con el Premio Nobel de Física. Habían determinado de manera independiente el uno del otro que los neutrinos tienen masa, lo que significa que estas partículas etéreas se puede aprovechar para fines de producción de energía.



Apenas cuatro años después de este trascendental descubrimiento, la comunidad científica ya se ha visto obligada a admitir que los neutrinos tienen masa, y se ha establecido recientemente la base práctica de la física neutrinovoltaica. Las principales publicaciones, como Der Spiegel, informan habitualmente sobre los últimos experimentos de energía de neutrinos realizados en instalaciones alemanas como el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT).



El trabajo de los científicos de ETH (Instituto Federal Suizo de Tecnología, Zúrich) demostró recientemente que los materiales con espesores entre 10-20 nanómetros se ven profundamente afectados por las vibraciones que se dan en sus superficies. Estos materiales son 5.000 veces más delgados que un cabello humano, pero las pequeñas vibraciones en la superficie de una de estas nanopartículas determinan esencialmente cómo se comporta todo el material. Además de revelarnos cuestiones interesantes sobre la naturaleza de la materia en nanoespesores, estos experimentos también corroboran independientemente la validez de las tecnologías neutrinovoltaicas.



La tecnología neutrinovoltaica ya existe

Si bien Holger Schubart ha estado hablando sobre la viabilidad de la energía de neutrinos desde el 2008, solo hoy es cuando sus ideas están encontrando una confirmación por parte de investigadores independientes de todo el mundo. Durante el año pasado, una gran cantidad de capital externo se ha invertido en el Neutrino Energy Group para que la visión de Holger tenga éxito.



Este mayor interés por la energía neutrinovoltaica no debería ser una sorpresa. Después de todo, las tecnologías que tienen la capacidad de transformar completamente la infraestructura energética global solo se presentan una vez en cada era, y muchos inversores importantes quieren sumarse a esta tendencia innovadora pese a que aún es desconocida para muchos.



La infraestructura de energía limpia del futuro basada en los neutrinos se acerca

La tecnología neutrinovoltaica ya está traspasando los laboratorios y está llegando rápidamente a los dispositivos electrónicos a nivel de consumidor en todo el mundo. Los teléfonos inteligentes que no necesitan cargarse nunca y las casas inteligentes que funcionan íntegramente solo con los rayos invisibles del cosmos llegarán pronto.



El beneficio más sorprendente de la energía de neutrinos es que tiene la capacidad de generar electricidad en el propio lugar de uso. Por tanto, no hay caída de voltaje ni necesidad de enchufes ni de cables. Los dispositivos de energía neutrinovoltaica son muy compactos y no requieren apenas mantenimiento ni reemplazo de piezas. Los Neutrino Power Cubes ya se están desarrollando con varias capacidades de producción, y estas fuentes de energía limpia estarán pronto disponibles para uso del consumidor a precios competitivos. Imagine poder conectar su teléfono, televisión o radiador a un Neutrino Power Cube que funciona en la oscuridad, bajo tierra, bajo el agua o en cualquier otro lugar del mundo.



El desarrollo de la tecnología de energía de neutrinos será una de las mayores revoluciones científicas del siglo XXI.



Escrito por el físico nuclear Dr. Leonid Rumyantsev

Se acerca un mundo de idílico con energía limpia ilimitada: obtener más información en https://neutrino-energy.com.

