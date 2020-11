Neutrino Energy - El reverdecimiento de la energía

Hay una gran preocupación desde la comunidad científica para lograr el desarrollo sostenible de energías alternativas que puedan suplantar en un futuro muy cercano a la quema de combustibles fósiles. Bajo esta premisa hay grandes esfuerzos por lograr metas impuestas por la premura del tema del efecto invernadero y el calentamiento global. Las empresas dedicadas a la tecnología están alcanzando niveles increíbles de ingeniería aplicada a sistemas de energía eléctrica alternativos y de alta eficiencia/COMUNICAE/

Hay una gran preocupación desde la comunidad científica para lograr el desarrollo sostenible de energías alternativas que puedan suplantar en un futuro muy cercano a la quema de combustibles fósiles. Bajo esta premisa hay grandes esfuerzos por lograr metas impuestas por la premura del tema del efecto invernadero y el calentamiento global. Las empresas dedicadas a la tecnología están alcanzando niveles increíbles de ingeniería aplicada a sistemas de energía eléctrica alternativos y de alta eficiencia

Hoy por hoy todos están de acuerdo en la ineficiencia y la alta contaminación que surge del abuso de la quema de combustibles fósiles, pero obviamente la humanidad cuenta con una infraestructura energética altamente dependiente de éste tipo de sistemas, así que habrá que tener muy en cuenta los cambios que habrá que hacer para reemplazar los actuales sistemas energéticos por tecnologías de energía renovable y limpia, sin dejar de tener en cuenta que una excesiva dependencia de la infraestructura energética actual podría causar una desaceleración económica que podría frenar el avance y la innovación del sector energético, para ello hay que planear un reemplazo gradual y adecuado de las viejas formas de obtención de energía por nuevas propuestas más limpias y eficaces.

EEUU líder en exportación de energía basa su formidable economía en la explotación masiva del de los combustibles fósiles, gracias a ello la economía de la primer potencia mundial se ve en buena forma mientras el resto del mundo se dirige a una recesión, si bien las relaciones comerciales con el gigante de América ayudan a atenuar los efectos nocivos de una recesión de la economía mundial el hecho de que EEUU tenga por clave de su éxito el uso de los combustibles fósiles, éstos a su vez han sido hasta hoy el sostén del desarrollo tecnológico de la humanidad. A su vez la dependencia de las energías renovables no aumenta en la misma proporción a las necesidades energéticas del mundo actual y para ser realistas llevará mucho tiempo cambiar estas condiciones.

Revolución neutrinovoltaica

Con la evolución de la especie humana la tecnología ha ido siempre en incremento, desde los caballos, la máquina de vapor, los motores de combustión interna las nuevas tecnologías para producir energía siempre han ido en constante crecimiento y evolución.

De todas maneras las tecnologías actuales de energías renovables no son tan eficaces ni alcanzan a cubrir el amplio espectro de las necesidades de la humanidad entonces se deberá seguir creando nuevas formas de obtención de energía para reemplazar las actuales. Y ahora la nueva era energética del futuro está despertando.

Durante muchos años los científicos han tenido dudas respecto a las posibilidades de generación de energía mediante la tecnología de los neutrinos, el verdadero comienzo se dio a partir del descubrimiento de que los NEUTRINOS verdaderamente poseen masa, éste descubrimiento merecedor del premio Nobel de física del 2015 despejó las dudas preexistentes, hoy se puede catalizar con la instrumentación adecuada la masa exacta de los NEUTRINOS para ser convertida en energía eléctrica.

Después de arduas tareas y cuatro años de intensa investigación la tecnología de Neutrinos ha comenzado realmente, hoy la cantidad de energía que pueden generar los dispositivos de Neutrinos es muy pequeña para ser de total utilidad, pero se han obtenido grandes avances y progresos fantásticos respecto a la eficiencia cada vez mayor de los equipos generadores de energía neutrinovoltaica, esto a despertado gran interés en los futuros consumidores de esta tecnología y prontamente habrá nuevos dispositivos móviles utilizando este sistema operativo de energía.

Está más que claro que adoptar la tecnología neutrinovoltaica fomentará un mayor uso de éste nuevo sistema de energía. Hoy por hoy muchas empresas quieren tomar distancia del uso de combustibles fósiles pero obviamente están preocupadas acerca del nivel de productividad que las nuevas tecnologías puedan aportar, hay riesgos que tener en cuenta para no entrar en riesgos de desabastecimientos con las consecuencias económicas que eso conlleva. No hay que perder de vista que el crecimiento económico sostenible mejora notablemente la calidad de vida de la humanidad, la prosperidad es condición sine quan non en orden de prioridad, así también como la necesidad de suplantar el uso de tecnologías de quema de combustibles fósiles en bien de la calidad de aire y los peligros del calentamiento global, pero el crecimiento económico siempre está ligado a la disponibilidad de la energía, por tanto la disminución de la disponibilidad de energía conduciría inevitablemente a un colapso económico a nivel mundial.

También es necesario que dichas nuevas tecnologías puedan ser económicas y sostenibles, a las empresas del sector de electrodomésticos no les interesan ni les importa demasiado las tecnologías que no ofrezcan notables cambios con respecto a las baterías usadas en diversos dispositivos, tampoco quieren un formato que no sea significativo respecto a la forma de que los consumidores interactuen con la red eléctrica actual. Por lo tanto si comienzan a ponerse a disposición de las empresas dispositivos tales que liberen a sus aparatos de baterías de iones de litio y de la red eléctrica de una sola vez de repente una revolución de nuevos aparatos móviles con sistemas de energía eléctrica mediante Neutrinos con capacidad inagotable de energía limpia sería una revolución en lo que la humanidad ha estado soñando por muchos años, lo que haría a su vez ir paulatinamente prescindiendo del uso de combustibles fósiles

Neutrino Energy Group ofrece hoy dispositivos neutrinovoltaicos capaces de revolucionar el futuro

La proximidad de un teléfono inteligente que no necesita ser recargado en la red eléctrica permanentemente cambiará el mundo ya que los usuarios verían con su propia experiencia el modo de que ha cambiado la energía renovable su uso y aprovechamiento, dejando atrás años de espera de éstas tecnologías modernas y eficaces. En Neutrino Energy Group el director Holger Thorsten Shubart y su equipo de científicos internacionales colaboradores están a muy poco tiempo de lograrlo, esto claramente llevará a la raza humana a un nuevo nivel con un futuro muy prometedor respecto a la creación de nuevas formas de comunicación mas el uso de energía limpia y sostenible.

DANIEL A. LÓPEZ

