Noche de Gala en los VII Premios Nacionales AQUÍ TV

Santi Millán, Angie Cárdenas, Tatiana Arús, Petra Martínez, Matías Roure, Raúl Pérez y profesionales de programas como El Chiringuito, Viaje al centro de la tele, TardeAR, Informativos de Antena 3 TV o Zoom (À Punt Media) y de Globomedia, entre otros se dieron cita en el Auditori de Torrent (Valencia)

Anoche la ciudad de Torrent (Valencia) se vistió de Gala para recibir los VII Premios Nacionales AQUÍ TV con una nutrida representación de lo mejor del panorama audiovisual nacional. Un Auditori que ofreció un lleno completo ante más de 400 espectadores y que culminó con una cena de Gala en el Huerto de Santa María de El Puig.

Bajo la dirección artística del periodista vitoriano, Yusan Acha, quien fuera director de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, la gala ofreció un merecido homenaje a María Teresa Campos, con la actuación de los Supersingles, que se reunían de nuevo para la ocasión, Edith Salazar, que interpretó su nuevo trabajo ‘Vive, que la vida se va’ y la polifacética dragqueen valenciana Liz Dust, además de la cantante Helena Bianco.

Ricardo Jordán ejerció como presentador en esta séptima edición, junto a Melu Bort y el gran fichaje este año de Germán González, uno de los periodistas, guionistas y presentadores más divertidos de la televisión, editor y voz en vídeos míticos en el histórico ‘Sálvame’. También estuvo la periodista Fati Pizarro (Canal Sur) que se ocupó de la retransmisión previa a la gala, en la alfombra roja, entrevistando a galardonados/as e invitados del universo de la televisión.

Los Premiados de la noche

Petra Martínez (La que se avecina), Santi Millán (Got Talent), Raúl Pérez (humorista e imitador), Matías Roure (First Dates) y programas como El Chiringuito, Viaje al centro de la tele, TardeAR, Aruseros o Zoom (À Punt Media), además de responsables de Globomedia, Clan y profesionales de la Radio Televisión Canaria no se quisieron perder esta cita junto a otros muchos profesionales del medio audiovisual.

Profesionales como Josep Ferré (actor cómico), San Bernardino (Los 40), Charo Reina, madrina de los premios, el Maestro Joao, Jesús Reyes (estilista), José Perea (diseñador), Lucía Casani de Idol Kids (cantante), Ángel Pons (presentador de RTVE), Francisco Cacho (El Tiempo de la Sexta Meteo) y Daniela Requena (periodista e influencer), Gustavo Guillermo (GH VIP), Cristina Porta (periodista), Eva y Jokin de Masterchef, las drags Onyx, Estrella Xtravaganza y Arantxa Castilla-La Mancha y los actores y actrices Mario García, Carmen Asecas y Cristina Fernández de La Promesa, tampoco se perdieron esta gran Gala.

Pere Valenciano, presidente del Grupo DE AQUÍ de comunicación y organizador de estos premios destacó que: "esta séptima edición consolida la posibilidad de descentralizar unos galardones que por votación popular premian a lo mejor del panorama audiovisual desde Valencia para toda España, al tiempo que sirven de escaparate de todas las opciones de cultura y ocio que ofrece la Comunidad Valenciana".

Cabe recordar que en esta séptima edición han participado 141.008 personas en la votación popular a través de las plataformas web Aquitelevision.com y ElPeriodicodeAqui.com.

Los Premios Nacionales Aquí TV son una iniciativa del Grupo de Comunicación DE AQUÍ, nacido en diciembre de 2010, que inician su andadura en 2017, recuperando el espíritu de aquellos ‘TP de ORO’ pero con la particularidad de que estos se realizan a partir de una votación popular en la web de www.aquitelevision.com.

Listado definitivo de ganadores en la VII edición de los Premios nacionales AQUÍ TV

