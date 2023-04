Novedad editorial del Grupo Ra-Ma, publicación del libro 'Las claves para adentrarse en la CryptoJungla: Las finanzas low cost y su repercusión en el panorama económico global'

El libro Las claves para adentrarse en la CryptoJungla de Emanuele Giusto Kantfish, permite entender que el fenómeno crypto y como está transformando la sociedad/COMUNICAE/

Eanuele Giusto: "el fenómeno crypto con su tecnología revolucionaria nace de una creciente necesidad global. Es la manifestación de los grandes cambios financieros, económicos y sociales que estamos viviendo en nuestra sociedad. No entender a fondo estas dinámicas representa un enorme riesgo. Y significa quedarse atrasen una innovación que marca época".

'Las claves para adentrarse en la CryptoJungla: Las finanzas low cost y su repercusión en el panorama económico global', es el libro de Emanuele Giusto, periodista y autor multidisciplinar, que explica la mayor revolución social y económica de esta era. El objetivo es ofrecer herramientas cognitivas para ser protagonistas y no solo espectadores de los cambios en acto en la sociedad. "Comprender el fenómeno crypto significa poder enfrentarse a los grandes cambios que estamos viviendo entre Inteligencia Artificial, Metaverso, Inflación, desequilibrios económicos y la búsqueda de una nueva manera de organizarnos", asegura el autor, que subraya "significa también entender el impacto y la aplicación de esta nueva tecnología y estructura a absolutamente todos los sectores de negocio y prácticos de nuestra sociedad".

El libro muestra las claves para entender profundamente la revolución crypto tanto a nivel de contexto global, financiero, antropológico, humanista, como a nivel práctico. El autor propone su inmersión en lo que denomina "el sotobosque de la CryptoJungla" para mostrar su experiencia directa y explicar esta revolución de manera concreta, fácil y exhaustiva.

El fenómeno crypto no se reduce solo a la especulación, sino que tiene sus profundas raíces en la perspectiva humanística, histórica, social y antropológica. La búsqueda de descentralización, democratización y empoderamiento del individuo son la base del nuevo escenario. "Sin este análisis, el aspecto práctico y especulativo del mundo crypto se reduce a algo ineficaz y estéril", comenta

El libro, publicado en formato digital e impreso, puede adquirirse en la web de la propia Editorial Ra-Ma, en los principales marketplace y centros comerciales, así como en más de 150 librerías de toda España. está dirigido a dirigentes, emprendedores, estudiantes y cualquier persona con interés por entender la sociedad actual.

Para adentrarse en lo que el autor define como la CryptoJungla es necesario preguntarse: ¿Cómo está cambiando la forma de convivir, de relacionarse, de trabajar y de socializar? ¿Qué dinámicas e instrumentos financieros es imprescindible conocer? ¿Por qué tenemos que conocerlos? ¿Cómo se puede pasar de ser usuarios a protagonistas en la sociedad? ¿Por qué es necesario entender las dinámicas financieras y económicas para la vida real?

En el libro se incluyen los datos actualizados sobre la consolidación del movimiento crypto en los últimos años y la proyección en la actualidad. Se proporcionan indicaciones sobre numerosos estudios, reports, datos estadísticos, documentales, libros, que permiten al lector ampliar su conocimiento y perfilar así su punto de vista sobre el fenómeno crypto y la situación actual.

La obra subraya un interesante y original paralelismo entre la revolución crypto y la de las compañías low cost que explotó a principios de los 2000. Un hilo conductor que explica muchos aspectos de lo que está ocurriendo en la actualidad.

Se dan respuestas a los grandes argumentos críticos y a las grandes dudas que arrastra la opinión pública sobre este fenómeno.

Emanuele Giusto Kantfish es periodista y autor multidisciplinar italiano desvela las claves de la revolución crypto para navegar por el complejo mar de las cryptomonedas y de la blockchain, descodificando los conceptos fundamentales y ofreciendo detalles útiles para poder afrontar el fenómeno bitcoin en toda su dimensión social y financiera. Kantfish es también autor del libro "La vuelta a Europa con 30€", publicado por la editorial Feltrinelli en Italia, en el que analiza los cambios de sistemas económicos y sociales del fenómeno de las compañías aéreas low cost. Emanuele Giusto ha publicado en medios como L’Espresso, XL Semanal, El País Semanal, Foreign Policy, Guardian, Il Messaggero, El Español, entre otros, y ha sido entrevistado y citado en medios como RTVE 24 Horas La Economía, Forbes, Clarín, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Radio 24 Il Sole 24 Ore, RNE, RSI Suiza, entre otros. En la actualidad, Emanuele Giusto Kantfish cuenta con lectores en Italia, España, Estados Unidos, Reino Unido, México, Perú, Chile y Argentina, entre otros.

El libro Las claves para adentrarse en la CryptoJungla: Las finanzas low cost y su repercusión en el panorama económico global, de Emanuele Giusto Kantfish, con sus experiencias, análisis, con sus referencias a fuentes científicas, cinematográficas y literarias permite entender que el fenómeno crypto "marca un hito, un cambio copernicano en la historia. No se trata solo de finanzas, sino de un instrumento tecnológico innovador que ha permitido cambiar la manera de organizarnos y de intercambiar valor", asegura Kantfish. La llamada crypto-revolución se muestra con sus alegorías sociales, antropológicas, humanistas y económicas.

El libro está estructurado poniendo el foco en un análisis del "Panorama" social, antropológico, financiero y económico en su primera parte. Una vez analizado el imprescindible contexto, la segunda parte del libro es "La Práctica", una experiencia directa para entender a fondo, a través de consejos y claves concretas, cómo participar en este nuevo mercado y mundo en expansión de forma consciente y defendiéndose de los peligros. El how to do it. La parte práctica del libro ofrece los instrumentos e informaciones necesarias para poder elegir entrar en el mundo crypto de manera consciente, teniendo en cuenta los pros y los contras de este importante fenómeno, con su utilidad y riesgos.

El autor incluye una interesante reflexión sobre los porqués de la consolidación del mercado de las cryptomonedas durante los últimos años hasta marzo del 2022, para luego entrar en el "largo invierno" que podría haber llegado a su fin en la actualidad, empezando una nueva fase de bullrun, de crecimiento, que se vaticina pueda mantenerse en los próximos años en vista del halving de bitcoin en 2024.

La enorme dificultad que tiene la opinión pública para comprender el mundo crypto empujó al autor a adentrarse hace muchos años en la CryptoJungla, para arrojar luz sobre el fenómeno, para comprender a fondo sus fundamentos y sus razones de existencia. Como suele explicar el autor en sus ponencias y conferencias - en el Instituto de Empresa o en la Universidad Politécnica de Madrid, por ejemplo - "Nuestro mundo está creado por ingenieros y programadores con una barrera de entrada tecnológica y de comunicación que no hace nada fácil entender qué está ocurriendo. Una ideología y trasfondo aún menos comprendido por la opinión pública por la falta de entendimiento y claridad de los propios medios de comunicación. Por este motivo se necesitan humanistas, comunicadores, que interpreten lo que ocurre, que lo vivan para entenderlo profundamente. Por esto decidí sumergirme en la investigación, para obtener y compartir una información que ahora puedo confirmar ser increíblemente útil para la vida individual y colectiva".

La sociedad está cambiando. El movimiento crypto es la evidencia de estos cambios en acto

La obra de Kantfish incluye una reflexión sobre la consolidación y adopción del mercado crypto en la actualidad, y sus razones. Se trata de "un análisis necesario en este momento. No es casualidad que el mundo crypto se haya convertido en noviembre de 2021 en la economía más grande del mundo con tres mil millones de dólares en volumen, superando a Apple; o que bitcoin haya llegado a ser el sexto asset, superando a Tesla y Facebook", afirma el autor, quien piensa que "Incluso durante al actual largo invierno bitcoin se mantiene en la top 10 de activos con más capitalización. No es casualidad que mentes muy brillantes se estén reuniendo para formar un cerebro colectivo global que trabaja colectivamente cada día desarrollando e innovando este nuevo mundo digital", asegura Kantfish.

Uno de los instrumentos más democráticos de la historia humana no puede liquidarse con análisis superficiales u ocurrencias sin fundamento. La tecnología crypto brinda una nueva oportunidad para el "intercambio de valor" a escala mundial. Una innovación que tiene efectos similares al Internet de los años 90 o a la imprenta. Ya no hay marcha atrás. Una revolución que cambia la manera de relacionarnos y de buscar objetivos comunes entre seres humanos, sin barreras geográficas o culturales. Sin apego al verticismo como esquema, basándose en la descentralización. Algo completamente inédito y que tendrá como consecuencia un cambio radical en la sociedad.

El autor ha demostrado en su libro que con el mundo crypto, el fenómeno low cost ha llegado a las finanzas: "se está produciendo en el terreno financiero una revolución parecida a la que se vivió en casi todos los sectores de la sociedad y sobre todo en el sector aéreo durante los años 2000 con las llamadas compañías low cost. Ahora centenares de millones de personas vuelan sin pensarlo y sin restricciones. De la misma forma el mundo financiero ahora se está abriendo a una difusión nunca vista en la historia moderna".

