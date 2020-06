La nueva normalidad en las apps de eventos y citas online

Las aplicaciones más famosas para eventos son Facebook Events, Meetup y Eventbrite mientras que para citas online son Tinder y Happn. Entre toda esta vorágine nace YOUERNES ( https://youernes.com) de la mano del Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas Ángel Serrano Pérez con un toque más social que los antiguos clasificados y con una jerarquía y búsqueda más optimizada para encontrar planes para todos los gustos (sociales, de negocio y de ayuda a la comunidad)/COMUNICAE/

Las aplicaciones más famosas para eventos son Facebook Events, Meetup y Eventbrite mientras que para citas online son Tinder y Happn. Entre toda esta vorágine nace YOUERNES ( https://youernes.com) de la mano del Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas Ángel Serrano Pérez con un toque más social que los antiguos clasificados y con una jerarquía y búsqueda más optimizada para encontrar planes para todos los gustos (sociales, de negocio y de ayuda a la comunidad)

YOUERNES es una nueva aplicación web de tipo PWA ( sirve tanto para ordenadores, tabletas, móviles IOS o Android, etc.) cuyo objetivo es aunar lo mejor de estos mundos de eventos y citas online para mejorar la calidad de las relaciones personales, mejorar los negocios locales así como mejorar la comunidad.

Al principio del confinamiento el buscador Google introdujo de urgencia nuevos marcados json-ld (códigos usados por el buscador para conectar datos) para poner que los eventos que hubieran sido cancelados o virtuales fueran debidamente notificados ya que antes era raro el hecho de que un evento fuera cancelado y menos aún la posibilidad de hacer eventos de forma exclusivamente online.

Si bien es cierto que al principio del confinamiento decían que el uso de sitios de citas habían aumentado pero rápidamente se llego a la decepción ya que mantener muchas horas de charla con alguien para no saber cuando quedar y quizás la magia del momento se pierda, también es verdad que las plataformas de eventos han introducido eventos online que no están mal per se pero la riqueza de eventos en persona no son comparables ya que permiten mejor y más rica interacción.

Con la nueva normalidad hay que guardar distancias de entre 1,5 y 2 metros así como mantener las medidas de higiene adecuadas : discotecas, bares, eventos a mitad de aforo y el hecho de acercarse a alguien ya tiene que ser debido a una causa muy justificada porque sino estarías infringiendo la distancia ( quizás se imponga la costumbre americana de invitar a copas a distancia : cuando el camarero le trae una copa y le dice que ha sido cortesía de la persona del fondo de la barra ).

Con YOUERNES se lanzan planes con diferentes requisitos (edad, género, identidad, etc.) y la gente se podrá unir a ellos para posteriormente quedar: se acabó tener que recorrer media discoteca para encontrar a alguien con quien hablar.

Facebook Events está más centrado en conectar con amigos preexistentes mientras que YOUERNES se enfocaría más en encontrar nuevas amistades aunque también en mantener las que se tuvieran.

Meetup está más centrado en crear grupos donde se hacen actividades mientras que en YOUERNES está más orientado a planes y que la gente se una a ellos según les interese y después de ser aceptados proceder a chatear para quedar en la vida real.

Eventbrite esta más centrado en cobrar porcentaje de cada tique vendido mientras que YOUERNES no se queda con nada de esas transacciones y es más una herramienta de marketing para que cada negocio local o emprendedor pueda ofrecer sus ofertas o eventos.

YOUERNES es más social y distendido: no hay pretensiones de que cuando quedes con alguien a tomar un café, éste sea el amor de tu vida o tengáis porqué tener nada despué, etc. En este sentido el objetivo de la webapp es quitar hierro al asunto de quedar porque es algo normal que no tendría que ser como premio o limosna después de que se hayan comparado los perfiles de el mundo y se hayan hecho horas interminables de chats.

A diferencia de Tinder en YOUERNES se centra más en quedar con planes para quedar en la vida real que en hacer selección de perfiles y charlas interminables.

A diferencia de Happn el plan se hace para quedar en un lugar que puede que este un poco alejado de donde estés o hayas estado y pueden apuntarse gente que a lo mejor piensa pasar ese fin de semana en esa zona o gente que no le apetece que le monitoricen y rastreen donde está en cada momento y no se tiene sólo que quedar con gente que se haya cruzado que tengan esa aplicación o personas que van en coche rodeando la ciudad para así tener más conexiones.

La única solución para que España se recuperará repentinamente de la crisis económica debido al parón de actividad y el descenso de turismo es que apareciera el Arca de la Alianza en Toledo o que se descubrieran nefilims vivos en letargo debajo de alguna catedral española: mientras tanto habrá que favorecer a los negocios y actividades locales ofreciendo la posibilidad de que la gente tenga más interacción y juntos se haga España grande otra vez.

Fuente Comunicae