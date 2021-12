"Una nueva tormenta perfecta afectará a los pequeños negocios y bares en 2022", según LacasadelTPV.com

Una vez superado el Black Friday y con unas Navidades bajo la sombra del desabastecimiento, los autónomos y pequeños empresarios se enfrentan a una situación de caos con varios frentes abiertos y sin resolución/COMUNICAE/

Una vez superado el Black Friday y con unas Navidades bajo la sombra del desabastecimiento, los autónomos y pequeños empresarios se enfrentan a una situación de caos con varios frentes abiertos y sin resolución

Hasta hace algo más de una semana se hablaba en todos los medios de un posible desabastecimiento, así como un encarecimiento de los productos por diferentes coyunturas económicas, energéticas y logísticas, pero con la llegada de la Navidad parece haberse silenciado.

Por este motivo, La Casa del TPV, como empresa experta en materia de dispositivos y software para terminales punto de venta, avisa a las Pymes y los autónomos del escenario que se avecina en el primer trimestre del año, ahora que parece existir una falsa calma. Porque, a pesar de todo, hay ciertos cambios que acechan al pequeño negocio en su difícil desarrollo, que van desde lo normativo hasta la logística, pasando por estacionalidad o fechas señaladas.

Comenzando por el primer punto, la posible inspección del software de contabilidad y TPV, habilitada gracias a la nueva normativa en vigor desde el mes de octubre, que sigue sin aclararse en su aplicación, con un deficiente desglose, pero con sanciones claras en sus diferentes epígrafes. Sin duda alguna, esta circunstancia no ayuda para que el empresario y autónomo pueda cumplir con todos los preceptos para poder dormir tranquilo, pues además las empresas desarrolladoras no disponen de una especificación o certificación que les permita adaptar sus productos y que resulten avalados dentro de la nueva norma. Al respecto, Fernando Pérez, director general de La Casa del TPV, explica que “el bar, la peluquería o el desavío de cualquier barrio tampoco puede adquirir soluciones certificadas, es decir, no puede garantizar que cumple con la nueva ley y también desconoce si su proveedor actual de software la podrá cumplir. Es una situación anómala que solo añade presión e incertidumbre”.

No es un secreto que, en Navidad, muchas empresas españolas de todo tipo bajan su ritmo de producción, por lo que este punto puede afectar a cualquier negocio y también a particulares, pero teniendo en cuenta que la electrónica viene principalmente de China, se deben tener en cuenta que las fechas navideñas no generan retrasos, pero todo se para en el país cuando se acerca al Año Nuevo Chino. “Este año se celebra el 1 de febrero, por lo que podemos temer que durante una semana previa y la posterior, este polo de fabricación tendrá una pausa que afectará a todos los productos tecnológicos y basados en semiconductores” desvela Pérez.

“Además, la situación energética en China se está volviendo preocupante y en esta semana se prevén más cortes de luz a fábricas, es decir, que puede ser un invierno tremendamente duro para la producción industrial”, asegura el director general de lacasadeltpv.com. A este rompecabezas energético en el país asiático se suma el complicado escenario de la electricidad en España, que está provocando serios problemas a hostelería, peluquerías y negocios en general.

Ante esta situación, solo cabe la previsión, aunque quien quiera reaccionar quizás llegue demasiado tarde. En este aspecto, en La Casa del TPV, como conocedores del mercado asiático, han reforzado el stock para garantizar la mejor atención a sus clientes en el primer semestre de 2022. “En un año tan incierto, desde La Casa del TPV no podemos permitir que falten TPVs así como el software adecuado para que todo funcione correctamente. Ya lo hicimos cuando comenzó el período previo de adaptación con TicketBai en el País Vasco y seguimos atento al desarrollo normativo que debe realizarse a nivel nacional para continuar facilitando soluciones y hacer la vida más sencilla a los autónomos y negocios de todo tipo”, concluye Fernando Pérez.

Sobre LA CASA DEL TPV

La Casa del TPV, es el ecommerce de referencia en materia de terminales punto de venta y software para pequeños comercios, hostelería, peluquerías y negocios de autónomos. Como expertos del sector, distribuyen marcas de referencia como GEON, CASHDRO, SUNMI, EPSON, HP, ICG, CASHKEEPER, HPRT, HONEYWELL o POSIFLEX.

Fuente Comunicae