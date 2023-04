La nueva versión de la plataforma digital Zero impacta en el camino hacia la sostenibilidad de grandes multinacionales europeas

TEIMAS potencia la trazabilidad y medición de huella de carbono de residuos en multinacionales gracias a las nuevas funcionalidades de la plataforma digital Zero (Zero Spring Release 2023), en una nueva versión que permite la certificación de la trazabilidad del residuo con tecnología blockchain y la medición de la huella de carbono.

La empresa tecnológica TEIMAS destaca desde 2008 por su especialización en el desarrollo de software en la nube para gestores y productores de residuos.

Desde 2019 su plataforma digital Zero apoya la sostenibilidad ambiental en grandes corporaciones.

La nueva versión de Zero (Zero Spring Release 2023) permite una gestión integral del residuo mediante la certificación de la trazabilidad del residuo con tecnología blockchain y la medición de la huella de carbono. También incluye una funcionalidad para la gestión de precios.

TEIMAS Global, empresa tecnológica especializada en soluciones software para gestores y productores de residuos, acaba de lanzar una nueva versión de ZERO, plataforma digital para la gestión de residuos en grandes corporaciones.

En los últimos años el modelo de economía circular se ha convertido en una prioridad en las políticas de la UE, plasmado en un extenso marco regulatorio ambiental que afecta a la trazabilidad de los residuos industriales y se refleja en la búsqueda de modelos de producción más sostenibles. En este contexto cobran importancia nuevas tecnologías como Zero, plataforma online de TEIMAS que facilita la gestión inteligente de residuos en grandes corporaciones. El desarrollo de esta herramienta lanzada en 2019 ha sido un paso lógico dentro de la trayectoria de Teimas, tras 10 años de experiencia en la creación de software para la gestión documental de residuos.

A través de cuadros de mando permite visualizar índices de negocio, con la posibilidad de promover un modelo productivo basado en la economía circular, incorporar los principios del movimiento Zero WASTE en la operativa y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión de los residuos generados por las empresas durante el desarrollo de su actividad.

Desde 2019 Zero se ha implantado en varias multinacionales en España en régimen de alquiler de servicio (Software as a Service o SaaS), una tecnología que no exige labores de mantenimiento, alojamiento ni gestión de la seguridad. Entre sus principales clientes se encuentran diversos actores del ciclo de la producción, transporte y gestión de residuos: desde la Administración Pública, pasando por pequeñas y medianas empresas gestoras de residuos, hasta su actual colaboración con grandes corporaciones con presencia internacional. Destacan, entre otras, empresas líderes en los sectores de la energía (RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA), infraestructuras, telecomunicaciones (TELEFÓNICA), alimentación y bebidas (DAMM) y farmacéutico, además de oil & gas, químico y textil.

Midiendo la huella de carbono generada durante el tratamiento y transporte de residuos

Zero cuenta ahora con una nueva funcionalidad para la medición de la huella de carbono generada durante el tratamiento y transporte de residuos. El resultado de este cálculo se obtiene mediante una amplia gama de datos: tipo de residuo, tipo de tratamiento, cantidad de residuos en kg -en el primer caso (tratamiento)- y distancia recorrida, cantidad de residuos (kg) y del tipo de vehículo empleado - en el segundo caso (transporte)-. El usuario puede analizar la evolución de la huella de carbono a través de informes y cuadros de mando que podrá aplicar al desarrollo de estrategias de sostenibilidad ambiental.

Trazabilidad y certificación en la gestión de residuos con blockchain

Desde que salen del centro donde se producen y hasta su tratamiento, los residuos industriales pasan por diferentes etapas e intermediarios. Mediante Verify, un plataforma basada en tecnología blockchain, Zero permite ahora la trazabilidad y certificación en el movimiento de los residuos desde las instalaciones de la empresa productora del residuos, hasta su tratamiento final.

Mayor seguimiento de los costes asociados a la gestión de residuos

Por último, Zero incorpora ahora una funcionalidad que facilita la gestión económica de abonos y cargos relativos a la gestión de residuos, el análisis del impacto económico de traslados de residuos y la toma de decisiones para reducir dicho impacto.

Con esta nueva versión del software Zero, TEIMAS avanza en la estandarización de la gestión de residuos en compañías globales, ayudándoles a controlar su producción de residuos, asegurar la trazabilidad, impulsar estrategias de sostenibilidad y ahorrar costes.