Un nuevo best seller de Amazon con firma gallega: “Vence la Incertidumbre”

Con 51 años, en plena crisis de 2012, todo se vino abajo en la vida laboral de Javier Gil Lloréns.

El éxito que venía cosechando a nivel profesional en Vigo sufrió los estragos de la crisis de la construcción, que paralizó todos los proyectos de la empresa que dirigía, la decana de su ciudad, en la que llevaba 33 años trabajando.

La incertidumbre pasó a ser una pieza más de su día a día: la caida de la demanda, los impagos, los problemas de financiación… hasta la llegada inevitable de un concurso de acreedores que se llevó todo por delante, todo lo que con esfuerzo había ido construyendo.

La clave para salir delante de un golpe así: aprender sobre lo sucedido, reinventarse, plantearse un nuevo futuro, y gestionar las emociones para poder canalizarlas, no hacia lo negativo, sino hacia nuevas posibilidades.

La analogía con estos tiempos, con el post Covid19, es clara.

Actualmente, miles de personas pueden identificarse ante la incertidumbre laboral que se ha instaurado a nivel social como consecuencia de meses de parón a nivel económico y social.

Javier Gil, en su libro “VENCE LA INCERTIDUMBRE. Transforma tus miedos en seguridad y confianza” apuesta por su propia historia para inspirar en positivo a través de un libro que se lanzó el pasado 27 de junio en Amazon, acumulando en un solo día más de 800 descargas y posicionándose como best seller en las secciones “Empresa, estrategia y gestión” y en “Desarrollo Personal”

“He escrito este libro basándome no en teorías leídas, sino en mi propia historia, en mi propia experiencia. Ahí es donde radica su fuerza. Mi intención es que, lo que me tocó vivir y lo que hice con ello, pueda servir de ayuda o inspiración a quienes hoy están atravesando una situación de cambio o incertidumbre. Me consta que son muchos los que están viviendo con ansiedad esa situación en estos momentos”, comenta.

Además de escritor, Javier es Mentor, Coach Profesional, Master Trainer en PNL y conferenciante habitual en congresos y foros de empresa.

“Desde mi consulta de Vigo y también, obviamente, a través de los libros que escribo y las conferencias que imparto, busco acompañar o dar las pistas para que quien siente incertidumbre y miedo sea capaz de transformarlo en formas de pensar potenciadores en vez de represoras. Solo entendiendo eso, se consigue, y hablo desde la experiencia, avanzar por la vida con optimismo, seguridad, confianza. Así es como llegan las ideas y oportunidades, saliendo del pozo intentando buscar la luz” concluye.