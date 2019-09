El nuevo libro sobre energía africana Billions at Play describe soluciones viables para los desafíos de infraestructura de África

El abogado líder en energía africana, NJ Ayuk, no cree en las limosnas como estrategia a largo plazo para personas o naciones empobrecidas/COMUNICAE/

Pero considera que las empresas que trabajan en el continente tienen la responsabilidad de ayudar a sus países anfitriones a construir la infraestructura necesaria para expandir la industrialización.

Bruce Falkenstein, Gerente de Operaciones Conjuntas, Administración de Licencias y Compliance de LUKOIL, está de acuerdo con esa premisa, que es el enfoque del capítulo 10 en el nuevo libro de Ayuk, Billones en juego: El futuro de la energía Africana.

Falkenstein acumula una carrera de 40 años trabajando en todos los aspectos de la industria internacional de petróleo y gas. Con respecto a África, tiene una amplia experiencia en la gestión de bloques en alta mar en Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Ghana, Camerún y Sierra Leona para LUKOIL y Vanco Exploration, y tuvo un gran éxito en la exploración y desarrollo de campos petroleros en Egipto para Amoco (BP) en los años ochenta y noventa.

"No hay duda: África está exportando materias primas que podría estar refinando y procesando si tuviera la capacidad, pero no todos están dispuestos a admitirlo con el nivel de franqueza que lo hace Ayuk", dijo Falkenstein. "Además, ha vinculado correctamente los déficits de infraestructura a la falta de industrialización y describe soluciones viables basadas en ejemplos de todo el mundo".

Ayuk ve irónico que el petróleo y el gas producido en África se envíen fuera para ser refinados, y luego se devuelvan como productos terminados por los que los africanos pagan un precio premium. Las carreteras, los ferrocarriles y la electricidad fiables son clave para construir una base de fabricación en África, pero requieren recursos, algunos de los cuales deberían ser aportados por las compañías internacionales de energía que ganan millones en el continente, argumenta.

"Simplemente no es ético que las compañías estadounidenses, francesas, italianas y otras vengan aquí y no ayuden a sacar a la población de la pobreza", dijo Falkenstein. "Es cierto que emplean a trabajadores locales y brindan capacitación, pero uno de los mayores beneficios sería comprometerse a ayudar a construir una infraestructura sostenible y activos físicos que seguirán siendo útiles para las personas mucho después de que las empresas hayan terminado sus proyectos y hayan abandonado África, y añadiré que la sostenibilidad de la fuerza laboral, también es un componente clave de los “activos construidos” de una empresa, ya que es fundamental para la producción industrial futura de las naciones y actualmente muchos de los activos de la fuerza laboral se quedan sin agencias de empleo locales de apoyo después de que las empresas terminan sus proyectos y se van.

La sostenibilidad solo se logra a través de la alineación de los proyectos con las necesidades reales de las comunidades afectadas y el espectro de las partes interesadas del gobierno. Como alude Ayuk en el capítulo 9, “¡Llamamiento a los líderes! Más sobre la buena gobernanza”, parte de la buena gobernanza requiere de un buen liderazgo que sea capaz de reconocer el coste adicional inicial de lograr resultados de sostenibilidad en la reducción de los riesgos del proyecto y una mejor estabilidad y economía del proyecto a largo plazo".

En Billones en juego: el futuro de la energía africana, Ayuk no pasa por alto los problemas que África se ha causado a sí misma, incluidos los líderes sin escrúpulos que han desviado fondos destinados al bien público. Al mismo tiempo, como señaló Falkenstein, señala cómo países como Kenia han creado un entorno propicio para el desarrollo industrial que respalda la diversificación económica y debería reducir la exposición del país a las conmociones externas, incluida la volatilidad de los precios del petróleo y el gas.

"En el mundo de NJ Ayuk, hay pocos villanos, solo personas y empresas que pueden y tienen que hacer más", dijo Falkenstein. "Eso es lo que hace que su libro sea tan convincente, es verdaderamente justo y equilibrado. Aprender de Ayuk te pondrá en la senda del éxito en África. Su primer libro, Big Barrels: El petróleo y el gas de África y la búsqueda de la prosperidad, debería estar al alcance de cualquier ejecutivo y negociador serio del sector del petróleo y gas. El último libro de Ayuk tiene que estar aún más cerca mientras cada uno de ustedes persigue su propia búsqueda de billones".

NJ Ayuk es fundador y CEO del grupo panafricano de derecho corporativo, Centurion Law Group; Fundador y Executive Chairman of the African Energy Chamber; y coautor de Big Barrels: El petróleo y el gas de África y la búsqueda de la prosperidad (2017).

Actualmente, es reconocido como una de las figuras más destacadas de los negocios en África.

Billones en juego: el futuro de la energía africana (Billions at Play: The Future of African Energy) será publicado en Octubre 2019.

