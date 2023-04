Este nuevo producto cosmético es una canción que lleva el sello de Byoode

¿Escuchar esta canción podría mejorar el estado de la piel? Rocío García Torres, doctora en psicología y profesora de la Universidad Villanueva, afirma que oír determinada música influye directamente en la liberación de dopamina al mismo nivel que "cuando comemos algo que nos gusta"/COMUNICAE/

¿Escuchar esta canción podría mejorar el estado de la piel? Rocío García Torres, doctora en psicología y profesora de la Universidad Villanueva, afirma que oír determinada música influye directamente en la liberación de dopamina al mismo nivel que "cuando comemos algo que nos gusta"

Es para alucinar el leitmotiv que hay detrás de esta canción, ya que sus creadores, Byoode, la han configurado como un producto más de la rutina de Skincare. Sí, sí, como se puede leer(o como se puede escuchar, si se busca en Spotify). ¿Su nombre? ‘Maquillaje’ y su autoría es de Byoode Beauty y, la verdad, tiene todos los ingredientes para hacer a la piel sonreír. Esta nueva firma nace con la idea de alimentar pieles para que se vean saludables y, para ello, ha creado esta canción y no lo ha hecho de cualquier manera, ya que no solo quiere gustar con ella, quiere que la propia canción cuide la piel.

El primer ingrediente es el recuerdo, algo que los psicólogos describen que es positivo para rebajar el estrés mediante la liberación de neurotransmisores como la dopamina, sobre todo cuando va ligado a lo que denominan como ‘good memories’, y es que parte de una melodía que todo el mundo conoce, ‘Maquillaje’, la icónica canción de Mecano, casi un himno de los 80 creado por Nacho Cano, eso sí, con una reformulación de 360º, "con el tratamiento y la producción totalmente opuestos a la original que estaba llena de cajas de ritmos, coros, bajos y sintetizadores y es una obra de ingeniería en cuanto a arreglos. Sin embargo, se ha querido desnudar la canción y quedarnos solo con la melodía de voz y hacerla sólo con voces, sin instrumentos, dando esa sensación de naturalidad que queríamos transmitir, todo mucho más orgánico, desmaquillando la canción original", explica Ale Acosta, uno de los productores musicales con mayor renombre internacional y parte esencial en la creación de este nuevo edit.

Pero no todo queda ahí, porque los cambios no solo se limitan a lo melódico, habiendo una vuelta drástica en la letra, que dice frases como "alimenta aquí, alimenta allá, sin enmascarar, sin maquillar", un grito de guerra a las tendencias que defienden el uso excesivo de maquillaje, "ya que una piel sana y bien cuidada no necesita productos que la tapen. Esto, sin ir en contra del maquillaje, ya que nos encanta, pero como un extra, como algo que podemos usar si queremos, pero no una herramienta a la que recurrir por enmascarar inseguridades", apostilla Raquel González, fundadora de la firma.

¿Cómo puede convertirse una canción en un producto de Skincare?

La marca no es tan atrevida como para ir en su propia contra, ya que, si no, en vez de sueros y cremas, venderían canciones, pero sí la han querido configurar "¿Maquillas o alimentas?" como un extra a la rutina facial, como algo que, directa o indirectamente, puede incidir en la salud y la luminosidad de tu piel.

De ahí que la canción gire en torno a un mensaje que evoca recuerdos positivos. Todo ello, ingredientes que, como comentan los psicólogos, pueden beneficiar al organismo emocionalmente para que, a su vez, se facilite tener la piel más sana y equilibrada. "Si realmente escuchas una canción que gusta, que motiva, la descarga de neurotransmisores que rebajan el estrés va a estar asegurada", analiza Rocío García Torres, doctora en psicología y profesora de la Universidad Villanueva, quien añade que: "los beneficios para el cerebro van a ser inmensos, sobre todo por esa sensación de placer que se traduce en mayores niveles de serotonina. Se sabe que la música hace que se establezcan nuevas conexiones entre los dos hemisferios del cerebro. Tanto con esta práctica de escuchar música como con la práctica de aplicarnos productos cosméticos fomentamos el hemisferio que más tiene que ver con la creatividad".



Dicho esto, cuando se habla de música, parece que no todas son iguales. La psicóloga expone que "si ponemos música más animada, vamos a conseguir que haya una mayor velocidad de procesamiento cerebral". Es por ello que la nueva versión de esta canción se ha hecho más calmada que la anterior, sin instrumentos que puedan sumar información, de manera que, si se escucha mientras se hace la rutina de belleza, pueda promoverse la relajación. "A nivel emocional, se sabe que la música va a reducir el estrés", concluye la psicóloga. Esto es fundamental, porque es el culpable de que suban los niveles de cortisol, enemigo de la piel.

Y es que, desde que se desató la pandemia mundial, el cortisol está en boca de todos, y no es para menos, ya que los expertos explican que lo se tiene por las nubes debido a la ansiedad provocada por el ritmo que se sigue y las diferentes incertidumbres. "Ese cortisol, precisamente, es un grandísimo enemigo de la piel que influye en patologías como la hipersensibilidad cutánea o, incluso, el acné. Por eso, muchos de los nuevos productos cosméticos que son tendencia actualmente van ligados a calmar las pieles alteradas por el cortisol, incluso a bajar sus índices a nivel cutáneo, algo que hemos visto posible gracias a la innovación en ingredientes como determinadas algas, grandes guerreras contra esta hormona", analiza Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga. La canción, además, lanza dardos positivos que luchan por la autoestima, por la naturalidad con esta canción que dice frases como "que tienes el guapo subido do-do", algo fundamental en esta era en la que se busca la perfección a toda costa y en la que se hacen más necesarios que nunca aquellos mensajes que refuercen el amor propio.



La nueva versión de ‘Maquillaje’ no será, casi seguro, el sustituto de la crema hidratante, pero si escucharla puede ayudar a equilibrar nuestra piel, por poco que sea, "vayamos todos a una a oírla o a verla en su videoclip en YouTube".

