Nuevos descubrimientos o INUWET: Blissim ofrece por primera vez dos opciones a elegir en su edición de octubre

Ya a la venta en www.blissim.es, las suscriptoras podrán elegir entre la clásica selección de productos de firmas como HelloBody, Sophia + Mabelle y Kèrastase o descubrir los cosméticos de INUWET (In Unicorns We Trust) para amantes de la rutina K-beauty y los unicornios

Blissim da la bienvenida a octubre con dos opciones de cajita a elegir para adaptarse aún más al perfil y preferencias de sus suscriptoras.

Una caja multimarca compuesta por una selección de productos top de diferentes firmas de cosmética para descubrir o la caja INUWET (In Unicorns We Trust) para conocer todos los must de la marca de inspiración coreana made in Francia y que convencerá a los fanáticos de los unicornios y otros compañeros imaginarios.

Fundada en 2017, INUWET (In Unicorn We Trust) es una marca de cosméticos de inspiración coreana. Fabricados en Francia, los productos son veganos, sin parabenos y no probados en animales con un packaging cute y muy divertido.

¿Qué hay en su interior?

Dentro de la cajita Nuevos Descubrimientos podrás encontrar encontrar la crema de noche "Aloe Night" de HelloBody, la crema de manos reparadora de La Rosée; el fijador de cejas transparente "Extreme Hold" de Sophia + Mabelle; el gel de ducha de miel y limón de INUWET; y la mascarilla "Aura Botánica" de Kérastase.

En la cajita INUWET, podrás descubrir una selección de los famosos productos de la firma francesa -veganos, sin parabenos y no testados en animales- como la bomba de baño Dona en forma de donuts efervescente, la crema de manos, burbujas de baño de algodón de azúcar, el bálsamo labial y el aceite con purpurina para cuerpo y cabello.

Ambas están disponibles en www.blissim.es desde 10€ con envío incluido.

Acerca de Blissim en Francia

Creada en 2011 por Quentin Reygrobellet, CEO, y Martin Balas, COO, Blissim es el líder en suscripciones y el 5º minorista de belleza en Francia. Actualmente Blissim es un ecosistema dedicado a todo tipo de cosmética y cuidado personal (e-shop, suscripciones, corners, estudio de marcas, etc.) gracias a su comunidad y a su papel de prescriptora de belleza.

Blissim cuenta con más de 300 marcas en Francia, desde los gigantes del sector hasta las nuevas marcas emergentes con el sello "Green" y "Made in Francia".

Es precursor de un nuevo modelo de consumo de belleza, líder en servicios de suscripción de cajas de belleza en Francia con una oferta personalizada gracias a los datos y una e-shop de rápido crecimiento.

La empresa francesa, que cuenta con 70 empleados, tiene un total de 2 millones de visitas al mes en su tienda virtual, 1,2 millones de clientes y una sólida comunidad de más de 200.000 suscriptores mensuales en Francia y 421.000 suscriptores en su cuenta de Instagram. El perfil de cliente de Blissim es una mujer de 25 a 35 años (80% en las regiones francesas - 20% en Ile de France).

