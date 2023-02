Por octavo año consecutivo, Grid Dynamics México es reconocido como el mejor lugar para codificar

Grid Dynamics México ha sido acreditado como Best Place to Code por octavo año consecutivo. Ganar el Best Place to Code ayuda a Grid Dynamics a atraer y retener el mejor talento técnico en el floreciente y altamente competitivo mercado mexicano. El premio es un sello de calidad basado en criterios de evaluación que cubren: compensación, diversidad y equidad, desarrollo profesional, cultura e infraestructura/COMUNICAE/

Grid Dynamics México ha sido acreditado como Best Place to Code por octavo año consecutivo. Ganar el Best Place to Code ayuda a Grid Dynamics a atraer y retener el mejor talento técnico en el floreciente y altamente competitivo mercado mexicano. El premio es un sello de calidad basado en criterios de evaluación que cubren: compensación, diversidad y equidad, desarrollo profesional, cultura e infraestructura

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), líder en servicios y soluciones de transformación digital a nivel empresarial, anunció hoy que Grid Dynamics México (anteriormente Tacit Knowledge México) ha sido acreditada como Best Place to Code por octavo año consecutivo. El programa Best Place to Code está a cargo de Software Guru, agencia líder en la conexión de desarrolladores de software en América Latina, que acredita a las organizaciones que demuestran ser un lugar de trabajo atractivo para los desarrolladores de software.



De octubre a diciembre de 2022, cerca de 3.000 personas participaron de manera secreta y confidencial evaluando la empresa en la que trabajan. El resultado de este ejercicio determinó los ganadores. Grid Dynamics obtuvo su clasificación como Best Place to Code México al sobresalir en los siguientes criterios de evaluación críticos para la satisfacción de los empleados: compensación, diversidad y equidad, desarrollo profesional, cultura e infraestructura.

"Ganar el premio Best Place to Code es un honor. Nuestros empleados son el viento en nuestras velas e impulsan el éxito de nuestros clientes. Y saber que su aportación anónima determinó qué empresas obtuvieron el destino Best Place to Code es un poderoso indicador de la salud de nuestra empresa. Dicho esto, este logro no nos sorprende porque, a lo largo de nuestras actividades diarias, hacemos hincapié en nuestros valores fundamentales y predicamos con el ejemplo. Son estos esfuerzos los que contribuyen a alimentar una próspera cultura de rigor en la ingeniería, innovación y trabajo en equipo", ha declarado Rajeev Sharma, Director Técnico de Grid Dynamics.

"Ganar esta acreditación por octavo año consecutivo es muy alentador para todo nuestro equipo. Es un reflejo de nuestro compromiso para ayudar a los empleados a desarrollar sus habilidades y crecer con nuestra empresa. Nuestro entorno de apoyo, con una importante inversión en programas de formación, ayuda a nuestros empleados a mejorar sus habilidades y aprender las últimas tecnologías necesarias para resolver problemas críticos para nuestra base global de clientes", dijo Igor Yagovoy, Vicepresidente de Gestión de Ingeniería, América del Norte en Grid Dynamics.

Acerca de Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq:GDYN) es un proveedor de servicios de tecnología nativa digital que acelera el crecimiento y refuerza la ventaja competitiva para las empresas Fortune 1000. Grid Dynamics ofrece servicios de consultoría e implementación de transformación digital en experiencia del cliente omnicanal, análisis de big data, búsqueda, inteligencia artificial, nube y devops, y modernización de aplicaciones. Grid Dynamics logra una alta velocidad de comercialización, calidad y eficiencia mediante el uso de aceleradores de tecnología, una cultura de entrega ágil y su grupo de talento de ingeniería global. Fundada en 2006, Grid Dynamics tiene su sede en Silicon Valley y cuenta con oficinas en Estados Unidos, México, Reino Unido, Países Bajos, México, Suiza, India y Europa Central y del Este.

Para más información sobre Grid Dynamics, visitar www.griddynamics.com o seguir en Facebook, Twitter, y LinkedIn

Fuente Comunicae