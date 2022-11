La Oficina de Rehabilitación CLM continúa difundiendo el mensaje de la importancia de mejorar la eficiencia energética para ahorrar costes

Para acercarlo al gran público, y resolver sus dudas, se han convocado 25 jornadas, cinco en las capitales castellano-manchegas y otras 20 más en 4 municipios por provincia, para que los interesados en rehabilitar sus viviendas las conozcan. Esta semana tenía lugar su presentación en Guadalajara capital, que contó con la presencia de la decana del COACM, Elena Guijarro, y de Inés Sandoval, directora de Vivienda de la JCCM, entre otras personalidades/COMUNICAE/

La Oficina de Rehabilitación de Castilla-La Mancha, que gestionan el Colegio de Arquitectos (COACM) y el Colegio de Arquitectos Técnicos de Castilla-La Mancha (COAATIE), continúa su periplo regional, dando a conocer la iniciativa y difundiendo entre la población el mensaje de que mejorar la eficiencia energética de los edificios y apostar por una rehabilitación integral, además de abundar en la sostenibilidad, también equivale a ahorrar costes en el futuro.

La llegada de los fondos europeos supone la llegada de una inversión sin precedentes en materia de rehabilitación de viviendas que nunca habíamos tenido en nuestro país y región. Concretamente, para la anualidad 2021 y 2022 hay destinados más de 100 millones de euros a la rehabilitación de viviendas, procedentes de los fondos Next Generation.

Esta semana la presentación de la Oficina ha llegado a la capital de Guadalajara, y concretamente a la emblemática sala Tragaluz, del Teatro Buero Vallejo. En su inauguración estuvo presente Elena Guijarro, decana del COACM, primera guadalajareña y primera mujer al frente del Colegio; Inés Sandoval, directora general de Vivienda de la JCCM, José Luis Gárgoles, secretario del COAATIE en Guadalajara, y Teodoro Baldominos, delegado de Fomento en Guadalajara. Asistieron en torno a medio centenar de profesionales vinculados de alguna manera con el sector de la construcción, y ciudadanos.

Guijarro dio las gracias al Ayuntamiento de Guadalajara, por la cesión, y también "por su habitual colaboración con los colegios profesionales, de la que damos fe desde nuestra demarcación provincial del COACM". Firmemente convencida de que la construcción, y específicamente la rehabilitación de vivienda, debe ser el motor económico que genere empleo y minimice el impacto de la crisis en la región, la decana se refirió a la necesidad de "unión en el sector" para lograrlo, una iniciativa a la que sumó también a las instituciones. "El trabajo previo con la Junta de Comunidades, que ha dado lugar a la puesta en marcha de la Oficina de Rehabilitación, es un magnífico ejemplo de ello", señaló. En este sentido, Guijarro tendió también la mano a los administradores de fincas, invitados a la jornada, pero que aún no están colegiados en Guadalajara, como colectivo importante para sumar a la iniciativa.

La decana recordó que en España, y también en la región, tenemos la asignatura pendiente de la rehabilitación. "La inmensa mayoría de nuestro parque de edificios no está rehabilitado y, por lo tanto, no es eficiente energéticamente. Hemos construido mucha obra nueva, certificada por el Codigo Técnico de la Edificación (CTE), que nos obliga, afortunadamente, en este sentido, pero contamos con cientos de miles de edificios obsoletos, que no hay que demoler, sino rehabilitar", matizó.

En la región, la mayor parte de las viviendas son anteriores a 1980, anteriores al CTE, y, por lo tanto, sin criterios de eficiencia energética. En este sentido, cabe subrayar dos axiomas: más de un tercio de las emisiones contaminantes proceden de los hogares y el ahorro energético se traduce en ahorro económico, además de revalorizar aquellas viviendas que apuestan por él.

La decana subrayó el reto que los arquitectos y arquitectos técnicos han asumido al abrir la Oficina de Rehabilitación con la sociedad castellano-manchega. "Nuestro compromiso es el de hacer llegar a la población la oportunidad que nos dan los fondos Next Generation para rehabilitar nuestro parque de viviendas, y ayudar a los ciudadanos a ejecutar las ayudas para hacer sus viviendas más eficientes energéticamente, condición indispensable para obtenerlos. Desde la Oficina, arquitectos y arquitectos técnicos asesoramos a los ciudadanos para que pierdan el miedo a la burocracia, necesidad de financiación u otros, y se decidan. Pero, por supuesto, en todo caso, desde el COACM apostamos por un rehabilitación integral, que incluya también otros criterios, como los de accesibilidad o habitabilidad, además de la eficiencia energética".

Por su parte, la directora general de Vivienda de la JCCM, Inés Sandoval confirmó el acierto del gobierno regional al poner en marcha la Oficina de Rehabilitación a través de los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores para dar difusión a las ayudas, "están haciendo un gran trabajo", señaló, apoyado por la campaña promocional, "Pon en valor tu vivienda" que ya está en marcha.

La Junta de Comunidades, con la colaboración y asesoramiento de los colegios, ha llevado a cabo una importante labor para simplificar los procedimientos, haciendo así más atractivas las ayudas. Sandoval, enumeró algunas de las facilidades que se dan a la ciudadanía. "No se resuelven por concurrencia competitiva, sino simplificada y las ayudas pueden llegar al 100% en casos de vulnerabilidad económica de las familias", explicó. Así, las ayudas llegan también no solo a quienes pueden pedir un crédito o a quienes pueden hacer frente a su coste con sus propios ahorros. Además, las ayudas no suponen un incremento de la base imponible del IRPF y contemplan desgravaciones fiscales, en función del ahorro energético que propician, y, lo que es igualmente importante, "gracias a la modificación de la ley de la propiedad horizontal, es más fácil llegar a acuerdos con las comunidades de propietarios, siendo necesaria sólo una mayoría simple para su aprobación", argumentó la directora.

Por otra parte, el proyecto ha impulsado la figura del agente de la rehabilitación, profesionales que se dedican a entregar proyectos llave en mano a la comunidad de propietarios. De hecho, ya se cuenta con más de 500 agentes de rehabilitación inscritos.

Las Jornadas

Bajo el epígrafe genérico de 'Las nuevas oportunidades que nos ofrecen las recientes ayudas a la rehabilitación de edificios', se han convocado dos tipos de jornadas. Las capitalinas, impartidas en horario de mañana, tienen un perfil más profesional. Su objetivo es hacer llegar al público general, pero especialmente a agentes gestores, técnicos, administradores de fincas y propietarios y usuarios de edificios y viviendas, la información sobre los recientemente publicados programas de ayudas a la rehabilitación, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los Fondos Next Generation.

Además, en 20 municipios se están llevando a cabo, en este caso en horario de tarde, 4 jornadas más por provincia. Están enfocadas a que el gran público conozca los programas de ayudas y cómo puede beneficiarse de ellos. De acuerdo con sus objetivos, estas convocatorias tienen otro perfil, más práctico, para que sus asistentes comprendan, con ejemplos, cómo pueden convertirlas en realidad en sus propiedades. Las imparten siempre los responsables provinciales de las diez oficinas de rehabilitación que hay en la región, una por provincia y por colegio.

En todas ellas, las impartidas en capitales y pueblos, los formadores dan como referencia la web de las Oficina, un sitio modélico y muy dinámico en el que se puede encontrar toda la información necesaria para comprender las ayudas e incluso solicitar cita para ampliar la información: https://www.clmrehabilitacion.es/

Además, en cada una de estas jornadas se están entregando folletos informativos que se van a enviar a todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha para su distribución entre la población local.

Sobre la Oficina de Rehabilitación de CLM

La Oficina de Rehabilitación de Castilla-La Mancha es el lugar donde arquitectos y aparejadores informan y asesoran a los ciudadanos acerca las distintas subvenciones para rehabilitar las viviendas, además de ayudar a quien lo necesite a encontrar un técnico que acompañe en el procedimiento de solicitud de las ayudas de los fondos NextGenerationEU. La Oficina de Rehabilitación de Castilla-La Mancha cuenta con diez oficinas físicas, una por cada capital de provincia y por colegio (arquitectos y arquitectos técnicos)

Calendario

Las jornadas ya se han celebrado en Cuenca, Sigüenza (Guadalajara), Talavera de la Reina (Toledo), Hellín (Albacete), Toledo, Quintanar del Rey (Cuenca), Azuqueca (Guadalajara), Albacete, Guadalajara, La Roda (Albacete), Almansa (Ciudad Real) y Puertollano (Ciudad Real). Próximamente se van a celebrar en Molina de Aragón (Guadalajara), Illescas (Toledo), Villacañas (Toledo), Sonseca (Sonseca), San Clemente (Cuenca), Valdepeñas (Ciudad Real), Las Pedroñeras (Cuenca) y Ciudad Real.

