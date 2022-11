OK Mobility aterriza en Estados Unidos y abre en Miami su primera OK Store fuera de Europa

La empresa de movilidad global penetra en el mercado estadounidense por la vía de la franquicia, ampliando el alcance internacional de su oferta de servicios de movilidad/COMUNICAE/

OK Mobility cruza el Atlántico y da el salto a Estados Unidos con la apertura de una OK Store en Miami (Florida), la primera que la compañía abre fuera de Europa y lo hace a través del modelo de franquicia. Se trata de un salto internacional muy importante para la compañía, que penetra en el mercado estadounidense después de haber protagonizado en los últimos años un relevante proceso de expansión nacional e internacional en las principales ciudades de Europa. De esta manera, con esta nueva apertura OK Mobility ya está presente en 11 países: España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Grecia, Malta, Croacia, Montenegro y Serbia; a los que se suma ahora Estados Unidos.

La nueva OK Store se ubica en el Aeropuerto Internacional de Miami que, con más de 37 millones de pasajeros en 2021, es uno de los aeropuertos de mayor tránsito internacional del país, por detrás de los de Nueva York y Los Ángeles.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha asegurado sentirse emocionado por lo que supone la llegada de OK Mobility a Estados Unidos. "Con cada apertura en un nuevo país hemos marcado una nueva fecha histórica en nuestro calendario. Pero esta fecha va más allá. Es un sueño que hoy se ha hecho realidad y del que nos sentimos especialmente orgullosos. Además, lo hacemos muy bien acompañados, asociándonos con 1 Rent A Car Corp, con amplia experiencia en el sector de la movilidad dentro del mercado estadounidense. En este sentido, contar con un socio que, al igual que nosotros, valora la integridad, la seguridad y la experiencia del cliente, nos va a permitir seguir avanzando pasos en nuestro plan de expansión internacional".

Por su parte, el Director de Expansión de OK Mobility, Víctor Gómez, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado y afirma que "compartimos con 1 Rent A Car Corp una misma filosofía y valores, por lo que estamos convencidos de que es el partner de movilidad idóneo para seguir expandiendo juntos nuestros servicios de movilidad por Estados Unidos".

OK Mobility continúa creciendo a través de su Plan OK on the Road, bien a través de la implementación propia, como ha hecho en España, Portugal, Italia, Alemania, Grecia y Croacia; bien mediante la adquisición (M&A) de otras compañías como llevó a cabo en Francia; o bien creado su propia red de franquicias, como en Malta, Montenegro, Serbia; y ahora también en Estados Unidos.

Ya es posible realizar reservas de alquiler de vehículos en Miami a través de okmobility.com.

