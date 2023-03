OK Mobility, nuevo Title Sponsor de la Mallorca 312

La empresa de movilidad global suma este patrocinio a la lista de eventos deportivos a los que viene apoyando/COMUNICAE/

OK Mobility será el Title Sponsor de la Mallorca 312 para esta nueva edición que tendrá lugar el próximo 29 de abril en Playa de Muro y también lo será en 2024. De este modo, la empresa de movilidad global suma este patrocinio a la lista de eventos deportivos a los que viene apoyando.

El CEO de la Mallorca 312 OK Mobility, Xisco Lliteras, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado ya que "es un reconocimiento para nosotros que una de las empresas locales y nacionales con mayor proyección del mercado de la movilidad haya decidido subir la apuesta y convertirse en nuestro mayor patrocinador tras varios años previos de colaboración. La Mallorca 312 comparte con OK Mobility una visión de futuro sostenible y un carácter innovador. Esta alianza supone afianzar el futuro de nuestro evento, además de proporcionar a nuestros participantes y a sus acompañantes las mejores y más sostenibles opciones de movilidad durante su estancia en la isla".

Por su parte, Pedro Pablo Sastre, Chief Marketing & Digital Officer de OK Mobility, asegura que "tras varias ediciones como partners oficiales de movilidad, damos ahora un salto cualitativo consolidando nuestro compromiso y apoyo a esta reconocida carrera, que ahora toma el nombre de Mallorca 312 OK Mobility. Una edición en la que seguiremos poniendo nuestra flota a disposición de la organización para cubrir sus necesidades de movilidad y en la que, además, reforzamos nuestra implicación con el ciclismo, en línea con los valores deportivos con los que nos sentimos reflejados, y con los eventos deportivos de nuestras islas, en este caso en Mallorca, donde OK Mobility tiene su sede".

Con este acuerdo con la Mallorca 312, OK Mobility pasa a formar parte de uno de los eventos ciclistas más importantes de Europa ya convertido en todo un referente en el calendario internacional. Donde, como en ediciones anteriores, se ofrecen 3 rutas a los participantes: 312, 225 y 167km que recorren la isla de Mallorca. Uno de los mayores atractivos de la prueba ciclista es que el recorrido está cerrado al tráfico, por lo que los ciclistas pueden disfrutar de un gran día de ciclismo con la seguridad garantizada. Además, desde la Organización aseguran que "firmes con nuestro compromiso de consolidar y dar la calidad adecuada a nuestros participantes hemos decidido quedarnos un año más con 8.000 participantes".

Miles de personas venidas de todos los lugares del mundo se darán cita en una de las carreras de un solo día más míticas que se celebran actualmente en el panorama mundial. Mallorca, y más concretamente Platja de Muro, será el habitual escenario de punto de partida y llegada de esta prueba.

Con todo esto, no es de extrañar que en estos catorce años de historia grandes ciclistas como Miguel Indurain, Alberto Contador, Perico Delgado, Sean Kelly, Ivan Basso, Jan Ullrich, Horrillo, Joseba Beloki, Purito Rodríguez, Oscar Freire y Mavi García hayan querido formar parte de Mallorca 312.

