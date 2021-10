OK Mobility prevé cerrar el ejercicio 2021 con un EBITDA de más de 50 millones de euros

La empresa especializada en movilidad global espera superar los 1.000 millones de facturación en 2026/COMUNICAE/

OK Mobility prevé cerrar el ejercicio 2021 con un EBITDA superior a los 50 millones de euros y un resultado de explotación (EBIT) de más de 36 millones de euros. Los datos han sido presentados por el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, en la sede central de la compañía, durante la celebración del II OK Strategic & Financial Day, ante un centenar de representantes de más de 20 entidades bancarias y financieras europeas.

Estas cifras vuelven a demostrar la capacidad de resiliencia del modelo de negocio único que tiene la compañía, como ya ocurriera en 2020, cuando el grupo obtuvo el mejor resultado del sector en Europa con un EBITDA de 17 millones de euros y un EBIT de 10 millones. “Llevo más de una década defendiendo que el disruptivo modelo de negocio de OK es de lejos el más eficiente, rentable y seguro” ha destacado Ktiri. “Los resultados obtenidos el año pasado en plena crisis por la pandemia, y las cifras que estamos consiguiendo en 2021, con toda la crisis de los microchips, demuestran que este modelo va más allá de la teoría y es una realidad que se está demostrando cada vez más”.

En este sentido y en lo que respecta al ejercicio en curso, Ktiri ha compartido con los presentes como a 30 de septiembre, OK Mobility ha superado los 45 millones de EBITDA y los 35 millones de EBIT, superando en un 56% el EBIT acumulado en el mismo periodo de 2019. Al respecto Ktiri, ha precisado que “a pesar del buen comportamiento del mercado de vehículos de ocasión, la contribución del negocio de alquiler al EBIT está siendo muy superior al EBIT aportado por la comercialización de los vehículos de ocasión”. Ktiri ha destacado como 2021 ha marcado una tendencia al alza de los precios de alquiler, “un cambio que responde de manera natural a la ley de la oferta y la demanda y que ha venido para quedarse”.

En cuanto a las cifras de cierre previstas para este 2021, el CEO ha avanzado que la compañía espera superar los 300 millones de facturación.

Sobre las perspectivas del sector, Ktiri ha señalado que “a pesar de la falta de vehículos por la crisis de los microchips, la flexibilidad de nuestro modelo de negocio nos ofrece una serie de ventajas que nos sitúa en una posición privilegiada para poder atender la gran demanda turística que se espera en 2022”.

El CEO de OK Mobility ha destacado también que “el futuro de la movilidad es muy prometedor y en OK lo afrontamos con mucha ilusión y dinamismo a través de nuestro Plan #OKOnTheRoad”. En este sentido ha desvelado los ejes principales de este plan estratégico como son la tecnología, la expansión geográfica, la integración vertical, la calidad y la sostenibilidad transversal, “hoja de ruta de la compañía que debería llevar a OK a superar los 1.000 millones de euros de facturación en 2026 de manera orgánica sin considerar las posibles adquisiciones que tenemos en nuestro pipeline”.

Fuente Comunicae