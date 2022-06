OK Mobility sigue ampliando su oferta de movilidad con la incorporación de vehículos industriales

La empresa de movilidad global continúa sumando nuevas alternativas de vehículos, cubriendo ahora también las necesidades de transporte de mercancías de particulares, autónomos y pymes/COMUNICAE/

La empresa de movilidad global continúa sumando nuevas alternativas de vehículos, cubriendo ahora también las necesidades de transporte de mercancías de particulares, autónomos y pymes

OK Mobility incorpora vehículos industriales a su oferta de movilidad, incrementando sus alternativas de vehículos para dar respuesta en cada momento a las necesidades de transporte de mercancías por parte de particulares, autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Una vez más, la empresa de movilidad global se anticipa a los cambios en los hábitos de consumo de la sociedad que, debido a factores como el comercio electrónico, entre otros, demanda una logística de transporte cada vez más eficiente y personalizada. De esta manera, los clientes de OK Mobility ahora tienen a su disposición una opción cómoda, fiable y segura para el transporte de mercancías, ya sea tanto a nivel particular como a nivel de pymes.

El Chief Supply Chain Officer de OK Mobility, Gilles Redard, explica que “ya sea para realizar una mudanza, impulsar un negocio o emprender uno nuevo, en OK ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de que sean ellos quienes elijan con total libertad el tipo de furgoneta que necesitan en cada momento, contribuyendo de esta manera a facilitar el desarrollo de su actividad; ya sea particular o profesional, continuado o puntual”.

Por su parte, el CEO de la compañía, Othman Ktiri, señala que “al igual que estamos protagonizando una gran expansión geográfica a nivel europeo, es nuestra intención también seguir incorporando nuevos segmentos de vehículos a nuestra oferta de movilidad”. “Recientemente, nos lanzamos al mercado de las dos ruedas, incluyendo motos a nuestra flota, y ahora incorporamos vehículos industriales, dando un paso más en nuestra apuesta por la movilidad global”, añade Ktiri.

Se trata de varios modelos de vehículos industriales que ofrecen soluciones de transporte espaciosas y que van desde furgonetas de carga, con 3,5 metros cúbicos de capacidad, hasta furgonetas, con 16 m3 de capacidad. Modelos que destacan por su tecnología actual y por incluir los más avanzados sistemas de seguridad y confort.

Estos nuevos vehículos ya están disponibles para su alquiler en las OK Stores de Barcelona, Ibiza, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, en el caso de España; así como en Criel, Francia. Próximamente se irán incorporando al resto de Stores de la compañía, pudiendo reservarlas ya a través de la web okmobility.com.

Fuente Comunicae