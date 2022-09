OK Yachts se convierte en socio mayoritario del astillero mallorquín eBoats Experience

La empresa de chárter náutico adquiere el 56% de esta sociedad con sede en Felanitx (Mallorca) dedicada a la construcción de embarcaciones eléctricas con materiales ecológicos, bajo la marca Nauta Morgau y a su alquiler, a través de la marca eBoats/COMUNICAE/

La empresa de chárter náutico adquiere el 56% de esta sociedad con sede en Felanitx (Mallorca) dedicada a la construcción de embarcaciones eléctricas con materiales ecológicos, bajo la marca Nauta Morgau y a su alquiler, a través de la marca eBoats

OK Yachts, empresa dedicada al chárter náutico nacida hace cuatro meses y perteneciente al grupo empresarial OK Group, se hace con la mayoría de eBoats Experience S.L., astillero mallorquín ubicado en Felanitx, tras la adquisición de las participaciones de sus socios minoritarios y tras realizar una inyección de capital de 750.000 euros para impulsar el crecimiento de este proyecto puesto en marcha por su fundador, Marc Balaguer.

El accionariado de esta sociedad queda formado por OK Yachts, como accionista mayoritario e inversor con un 56% de las acciones; Balaguer, como socio fundador y emprendedor del proyecto con un 44%.

eBoats Experience se dedica, a través de sus marcas eBoats y Nauta Morgau, a la construcción y alquiler de ecoboats, embarcaciones eléctricas construidas con materiales ecológicos, combinando construcción artesanal con la última tecnología en motorización eléctrica.

OK Yachts es la división náutica de OK Group, grupo del que forma parte la empresa de movilidad global OK Mobility. Tras esta adquisición, Othman Ktiri, Propietario del grupo empresarial OK Group, asume el cargo de Chairman de eBoats Experience.

El nuevo presidente ha mostrado su satisfacción y compromiso con este proyecto. "Me siento muy ilusionado de apoyar y entrar a formar parte de este proyecto transformador del sector náutico; no solo por su carácter emprendedor sino, además, por su compromiso con el medioambiente. Compartimos con Marc una misma filosofía y mismo propósito de impulsar la navegación del futuro hacia una movilidad responsable basada en energías limpias, sostenibilidad medioambiental y ecología".

"Como empresario, pero también como emprendedor", añade Ktiri, "es mi intención seguir apoyando a jóvenes talentos que trabajan para impulsar proyectos innovadores, que generen valor y sean diferenciadores. Y así lo hacemos desde Move On, la Venture Capital de OK Group con la que ofrecemos asesoramiento y financiación a emprendedores que buscan evolucionar sus proyectos empresariales".

Por su parte, Marc Balaguer, socio fundador de eBoats Experience, celebra la entrada de OK Yachts como socio mayoritario de la sociedad y asegura que "es un impulso al proyecto para consolidarnos como principal astillero en Baleares en cantidad, calidad y sostenibilidad. Nos permite aumentar la producción y continuar el desarrollo de nuevos modelos que ofrezcan alternativas 100% sostenibles en diferentes ámbitos del sector. No solamente en la propulsión, también en los materiales que utilizamos. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de seguir innovando de la mano de un socio industrial tan cualitativo como Othman Ktiri".

Parte del capital se destinará al I+D y a la industrialización de la producción artesanal de embarcaciones en el nuevo astillero en Mallorca, que hasta hoy tenía una capacidad de fabricación de 6 barcos al año y que se irá ampliando.

El resto del capital irá dirigido a impulsar la descarbonización del sector y producir los prototipos de tres nuevos modelos de embarcaciones que se presentarán la primavera de 2023.

OK Yachts amplía sus servicios, incorporando estos ecoboats a su flota. Una oferta complementaria sostenible, económica y accesible a todos los usuarios ya que no precisa de ningún tipo de licencia.

Fuente Comunicae