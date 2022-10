Only YOU Hotels celebra a lo grande su primer año de vida en Valencia bajo el lema Much more than a year

El hotel Only YOU Valencia reúne a más de 700 personas para celebrar su primer aniversario en una fiesta memorable. Personalidades del ámbito empresarial, la cultura y el deporte de Valencia se unieron para dar apoyo en este día tan especial/COMUNICAE/

Desde su apertura el año pasado, el hotel Only YOU Hotel Valencia se ha convertido en uno de los hoteles con mayor encanto de la ciudad. Para poder celebrar su gran acogida este primer año, ha tenido lugar una velada a la que han acudido más de 700 invitados, entre los que se han concentrado distintas personalidades que forman parte del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana.

El Only YOU Hotel Valencia se vistió de gala para celebrar esta ocasión muy especial. El espectáculo, a cargo de la compañía Music Has No Limits, amenizó la velada con un show creado para la ocasión. Además, Only YOU quiso hacer una demostración de su oferta gastronómica y coctelera, haciendo gala de toda la variedad ofrecida en sus restaurantes, liderados por el chef José María Climente, en sintonía con sus partners Restaurante Salvaje Valencia y la coctelería de Ivan Talens. Asimismo, el Atelier de la Flor fue el encargado de decorar el interior.

Bajo el nombre Much more than a year, se ha querido hacer alusión a la vinculación con la ciudad. Un edificio emblemático que supone un monumento para los valencianos y, que a pesar de llevar sólo un año abierto como Only YOU, la progresiva evolución del hotel al mismo tiempo que la ciudad provoca la sensación de haber estado toda la vida, ya que se aloja en el antiguo hotel Astoria Palace. Only YOU Hotel Valencia nace con la intención de recordarnos que lo importante ya no es viajar, sino descubrir y coleccionar experiencias.

Además de sus 191 habitaciones, los espacios comunes convierten a la gastronomía, la moda, el ocio y las flores, en protagonistas del hotel. Y es que la decoración, inspirada en el Mediterráneo, corre a cargo del reconocido interiorista Lázaro Rosa-Violán. Además, en el lobby se pueden encontrar hasta una floristería y una sastrería. La floristería "El Atelier de la Flor" alberga en el hotel un espacio para hacerse con uno de sus arreglos florales. Asimismo, en la entreplanta, se puede encontrar la sastrería de la firma madrileña "Tom Black".

Y como la gastronomía es un elemento clave en la Comunitat Valenciana, en la novena planta se encuentra, El Mirador, dirigido por el Chef José María Climente y su equipo. Con vistas de 360 grados, el comensal podrá degustar alimentos de gran calidad y de km0.

Volviendo al lobby, se encuentra "Trotamundos", con una cuidada carta con platos perfectos para compartir y que alojan ingredientes propios de la gastronomía local. A la comida, le acompaña una propuesta de coctelería a cargo de Iván Talens, perfecta para la hora del afterwork. En otra área del lobby también está presente el restaurante Salvaje, con una propuesta gastro de fusión y animado con un DJ cada noche. Fermín Azkue, chef venezolano con experiencia internacional se encuentra tras los fogones.

Tras estas experiencias, el huésped podrá descansar en alguna de las habitaciones distribuidas a lo largo de 8 plantas y sentirse como en casa.

