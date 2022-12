Oportunidad perdida para la economía azul

El Clúster Marítimo Español entrega sus premios anuales tras su tradicional cocido con los socios/COMUNICAE/

El Clúster Marítimo Español (CME) hizo entrega de sus premios anuales, en una ceremonia que congregó a más de 100 personas en el Casino de Madrid, y donde su presidente, Alejandro Aznar, afirmó que "se ha perdido una gran oportunidad para la economía azul, porque se han desoído nuestras peticiones en relación al denominado Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del ámbito marítimo, financiado con los fondos Next Generation EU".

Durante la intervención inicial del presidente en la entrega de los premios anuales del Clúster Marítimo Español, y antes del tradicional cocido con los socios, se puso de relieve que el conocido PERTE naval suponía una gran oportunidad para el impulso de España, "por eso lo apoyamos y valoramos positivamente", afirmó Aznar. Pero "también lo intentamos mejorar con propuestas para hacerlo extensivo a todo el sector azul, con el fin de transformar el PERTE naval en un PERTE de la economía azul, que permitiera aumentar nuestra capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española. Favoreciendo además la colaboración transversal y la público-privada", explicaba. Pero la petición cayó en saco roto, a pesar de los contactos de alto nivel con la Administración y demás acciones realizadas para hacer llegar este mensaje. "No se han querido o no se han sabido aplicar nuestras recomendaciones y sugerencias en esta ocasión, pero eso no nos hará cejar en nuestro empeño", reivindicó el presidente.

De esta manera, el presidente aseguró que desde el Clúster seguirán trabajando, y colaborando con todas las entidades e instituciones que sea preciso, para posicionar la economía azul como un sector estratégico.

El presidente del Clúster también aprovechó su intervención para agradecer el apoyo incondicional de la Casa Real al sector marítimo, aceptando una vez más la presidencia de honor del acto, reforzando con ello el trabajo realizado desde el CME. Además, dio la bienvenida a la Asociación Española de Consignatarios de Buques (ASECOB), como nuevo socio incorporado desde la pasada asamblea, en junio de 2022, y, finalmente, agradeció la labor de todos los miembros y partícipes del Clúster, destacando que gracias a su labor la entidad funciona con "la precisión necesaria para conseguir nuestros objetivos". Pero, sobre todo, quiso agradecer una vez más la labor realizada por el presidente de honor, Federico Esteve, "que lleva más de una docena de años dedicados en cuerpo y alma al Clúster, desempeñando una labor desinteresada de dirección y coordinación. Su experiencia y saber hacer no solo nos guía el camino, sino que imprimen el espíritu de esta entidad que tanto nos une".

Fallo del jurado

Como es tradición en este evento, al llegar los postres se inicia el protocolo de entrega de premios. La lectura del fallo del jurado fue como sigue a continuación:

Premio a la Competitividad , patrocinado por Bureau Veritas , para Grupo Elektra . Entregaron el premio el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, Jefe de Estado Mayor de la Defensa, y Luis Guerrero, director de la División Naval en Bureau Veritas, a Josep de Marfà Cortès, director del área naval de Grupo Elektra, por considerase que su trayectoria la posicionan como una de las compañías líderes en el mercado de distribución de material eléctrico. Grupo Elektra nació en San Sebastián en 1978, expandiéndose paulatinamente y consolidando su papel referente en la distribución nacional de material eléctrico a lo largo de estos años. Su misión siempre ha sido convertirse en un aliado de valor tanto para sus clientes como para sus proveedores, aportando asesoramiento técnico en la elección de material eléctrico e integrando empresas y personas que compartan esa misma visión. Además, Grupo Elektra, se ha ido especializando en distintos sectores tales como el industrial, el ferroviario y desde estos últimos años también en el naval, incrementando al mismo tiempo su presencia comercial en zonas estratégicas para dicho sector.

En definitiva, por su compromiso en la generación de impacto positivo en todos los grupos de interés, contribuyendo así al desarrollo económico sostenible y a los intereses de la sociedad en su conjunto.

