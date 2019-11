El orden del hogar está de moda y tiene efectos muy positivos sobre el bienestar de las personas

«¡Ordena tu habitación!» es una de las frases que se escucha más durante la infancia y adolescencia. Pero, ¿por qué el orden es tan importante? Últimamente el orden y la organización está de moda y hasta se ha creado una Asociación de Organizadores profesionales en España (AOPE). Este sector está en plena expansión y parece que, además, el orden tiene efectos muy positivos sobre el bienestar de las personas según las fundadoras de la primera escuela de organización, The Home Academy/COMUNICAE/

El crecimiento del mercado del orden

El orden es un sector que está en pleno crecimiento por varias razones. La primera, porque las casas y pisos son más y más pequeños y por lo tanto el espacio donde se vive es cada vez más reducido. La segunda, que cada vez se consume más. El resultado es pues que se vive en casas más pequeñas que antaño, pero se tienen cada vez más objetos.

La historia reciente de la organización y del mercado del orden: el fenómeno Marie Kondo

Como bien se puede ver en medios de comunicación de todo el mundo, Marie Kondo es una organizadora profesional que se ha dado a conocer mundialmente en 2014 gracias a su libro “La Magia del orden” y siendo protagonista de una serie en Netflix sobre orden y organización. Pero ella no es la única organizadora profesional del mundo. Al igual que ella, hay mucha gente que se dedica a ordenar y organizar los hogares de la gente que, además, dispone cada vez de menos tiempo para realizar esta tarea. Ahora que se vive en espacios reducidos, se necesita saber cómo economizar espacio y ahí es cuando un organizador profesional puede ayudar. En Europa se han creado varias organizaciones profesionales que quieren dar a conocer este oficio. En España está la AOPE, Asociación de Organizadores Profesionales de España, que intenta difundir las funciones de un organizador profesional. Pero esto no es todo: en Madrid ha nacido una escuela para aprender este oficio, The Home Academy.

En esta escuela se puede aprender presencialmente o de forma online todos los trucos y maravillas para poder desempeñar y difundir el orden con cualquier cliente. Evidentemente, para poder ordenar bien, los organizadores profesionales necesitan productos y accesorios que les ayuden a ordenar empresas y casas y hay marcas pioneras en el mundo de la organización que también están creciendo gracias a la moda del orden. Compactor, empresa francesa nacida en 1983, es una de estas empresas que lleva años produciendo artículos de orden y que ahora se está desarrollando a un ritmo meteórico 20 años después de su creación. Esta empresa nacida en el Norte de Francia ahora dispone de una fábrica en Madrid de productos de almacenaje al vacío que permiten ahorrar muchísimo espacio. Además, también dispone de oficinas en Barcelona y Milán y agentes comerciales por todo el continente europeo, y también en Asia y América.

Más que un sector económico, el orden es un estado de ánimo

El futuro sonríe al mundo del orden, y el orden puede devolver la alegría a los hogares y hacer que las personas se sientan mejor en sus casas. "¿Entendéis ahora por qué las madres querían que todo estuviera ordenado? ¡Ellas que solo quieren el bien, ya sabían que una habitación ordenada es sinónimo de tener una vida ordenada!"

