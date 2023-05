Pablo Gil, estratega jefe de XTB, presenta su primer libro: ‘Aprendiendo de las crisis anteriores para invertir con éxito en el futuro’

El ejemplar, editado por Planeta-Deusto, ofrece al lector herramientas sencillas para familiarizarse con la perspectiva de la psicología del inversor/COMUNICAE/

El estratega jefe de XTB, Pablo Gil, economista y formador que cuenta con más de 40 años de experiencia en los mercados financieros, ha lanzado al mercado su primer libro, ‘Aprendiendo de las crisis anteriores para invertir con éxito en el futuro’, un ejemplar editado por Planeta-Deusto y que tiene como objetivo enseñar a desentrañar la psicología del mercado analizando el comportamiento de los precios.

El libro proporciona al lector herramientas útiles y sencillas para familiarizarse con la perspectiva de la psicología del inversor, puesto que, aunque los factores macroeconómicos siempre pueden afectar al precio de los activos, hay otra variable que influye aún más a la hora de invertir: las expectativas que cada trader se marque. "Unas expectativas determinadas por factores psicológicos que se retroalimentan dando lugar a las oportunidades de inversión más importantes a largo plazo y que suelen concluir creando grandes burbujas alcistas o crisis de pánico cuando finalmente explotan", asegura Pablo Gil.

El estratega jefe de XTB explica a este respecto: "A lo largo de mis casi cuatro décadas de vida como gestor profesional he tenido la suerte de ver y experimentar en mis propias carnes cómo se forman las burbujas financieras y cómo pinchan después. Se trata de ciclos que se llevan repitiendo desde hace siglos, porque están respaldados en los sentimientos que definen a la mayoría de los seres humanos: esperanza, confianza, avaricia, euforia y sus opuestos, desconfianza, dudas, miedos e incluso pánico. En este libro he querido compartir con el lector mis vivencias en torno a esos momentos clave que definen los finales de las burbujas y las crisis posteriores, porque nunca debemos olvidar que dichas crisis, por duras que sean, representan las mejores oportunidades de inversión a largo plazo".

A través de un doble análisis técnico y macro, Pablo Gil explica a los lectores de ‘Aprendiendo de las crisis anteriores para invertir con éxito en el futuro’ a detectar excesos al alza y a la baja en la valoración de activos como la bolsa, los bonos o las materias primas, y cómo esos cambios en las expectativas apuntan a cambios de tendencia. Todo ello, a través de la interpretación de un gráfico de precios.

Y el método se basa en su experiencia personal a lo largo de las grandes crisis financieras de las últimas cuatro décadas que ha tenido que gestionar, como el lunes negro de 1987, la crisis de la burbuja de las puntocom de 2001, la crisis financiera tras la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2007 o la crisis desatada por la pandemia de COVID.

"El autor nos brinda instrumentos para identificar los factores comunes que suelen estar presentes en cada una de esas antesalas a la destrucción de capital. Porque podemos aprender de las crisis anteriores y maximizar la gestión monetaria de nuestras inversiones, no sólo analizando la situación macroeconómica que acompañaba esos momentos históricos, sino también descubriendo el clima colectivo de opinión de los inversores que alimenta los miedos durante las peores crisis", explican desde Planeta-Deusto.

"Cuando me planteé escribir este libro mi principal objetivo era acercar la economía y los mercados financieros a los lectores que carecían de conocimientos específicos sobre finanzas. El segundo objetivo era hacerlo entretenido y a ser posible incluso divertido en algunos momentos, y de ahí que quisiese compartir con el lector lo que pasaba por mi mente ante distintas situaciones estresantes de los últimos cuarenta años. Pero el objetivo final que perseguía era hacer de este libro una herramienta útil para el futuro. Quería que el lector entendiese lo importante que resulta protegerse de una crisis financiera, o al menos, minimizar los daños que esta provoca, ya que tras la debacle surgen las mejores oportunidades de inversión a largo plazo, pero solo si no has perecido por el camino", asegura el economista.

"Pablo Gil pone al servicio del inversor novel toda su experiencia gestionando activos financieros y lo hace con un original enfoque y con un estilo fresco que no se encuentra en los libros académicos", cuentan desde la editorial Planeta-Deusto.

Gil presentará oficialmente el libro en Madrid el próximo martes 30 de mayo en la Librería Troa Neblí y en Barcelona el 1 de junio en la Librería Byron. Además, también estará presente en la Feria del Libro en el Parque del Retiro, concretamente, el 11 de junio por la tarde, en la caseta 217.

En su misión por acercar la formación y los mercados financieros a la sociedad, XTB regalará a sus nuevos clientes un ejemplar del autor.

