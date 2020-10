La pandemia ofrece una oportunidad para los negocios digitales. Tiendas y Academias se reinventan

Desde el inicio de la crisis del coronavirus han crecido especialmente las tiendas online y la enseñanza a distancia/COMUNICAE/

La pandemia de la COVID-19 está ofreciendo a muchas empresas, comercios y profesionales una oportunidad para reinventarse en el mundo digital. En este sentido, el cambio de hábitos provocado por las restricciones sanitarias ha disparado la creación de negocios en Internet de todo tipo. Son especialmente populares las tiendas online y las academias online, fórmulas con las que los comercios y los centros de formación, muy tocados por la crisis, pueden seguir llegando a los clientes con seguridad. Aunque existen posibilidades en todos los sectores.

Tiendas y academias se reinventan en Internet

Las ventas del comercio electrónico en España crecieron un 28,6 % en el último trimestre de 2019, según los últimos datos publicados por la CNMC. Aún no hay disponibles estadísticas oficiales para 2020, pero algunas fuentes apuntan a que el crecimiento podría superar el 67 % debido al confinamiento y el cambio de hábitos de consumo causado por la pandemia.



Por el contrario, las ventas del comercio minorista han caído un 20% desde principios de año. Por eso no sorprende que cada vez más pymes, comercios y profesionales estén dando el salto al canal digital a marchas forzadas, sobre todo ahora que se acercan fechas clave como el Black Friday y la Navidad. Como alternativa o complemento a la tienda física, el e-commerce permite llegar fácilmente a un mercado mucho mayor a un coste reducido.



En el caso de la enseñanza no reglada, la situación es incluso más crítica. Unas 15.000 academias privadas están al borde del cierre por la caída en el número de alumnos o la imposibilidad de impartir clases presenciales.



Eso hace que muchas de estas entidades vean en la enseñanza a distancia un salvavidas para salir adelante. Algunas optan por reconvertirse en academias online y otras combinan las clases online con sesiones presenciales. El e-learning también supone una interesante oportunidad para los profesores particulares, formadores y coach que, prácticamente de un día a otro, se han quedado sin la opción de ofrecer clases, seminarios o talleres presenciales.



No hace falta ser un experto para tener un negocio online

La falta de conocimientos previos en materia digital no es un obstáculo para dar el salto a Internet con estos nuevos modelos de negocio. Actualmente existen herramientas de fácil manejo para la creación y gestión de negocios online, como el software de diseño web WordPress y el software de gestión de tiendas online WooCommerce. Estos programas permiten crear una tienda online, una academia de enseñanza virtual o cualquier otro tipo de negocio online en unas pocas horas, sin necesidad de conocimientos especializados.

Las nociones básicas de estas herramientas se pueden aprender mediante cursos online como los que imparte Laura P. Núñez, diseñadora web freelance, que anima a todos los que estén dudando a dar el salto a Internet:

“Tenemos que ver estos tiempos de crisis como una oportunidad para entrar en el canal online, que es el futuro para casi todos los sectores. Hay que desterrar la falsa idea de que crear un negocio digital es complicado o requiere mucho tiempo y dinero. Muchos alumnos eso se sorprenden cuando les digo que pueden dominar los aspectos básicos para lanzar su negocio online en solo 30 días. Es el momento de dar el paso y probar cosas nuevas, porque está claro que el que se quede parado será el que no salga adelante”.

Acerca de Laura P. Núñez

Laura P. Núñez está especializada en la creación de tiendas online y academias online. Con más de 15 años de experiencia, actualmente ofrece cursos online y asesoramiento para emprendedores y negocios que están dando el salto al mundo digital. Por sus manos han pasado más de 200 proyectos de comercio electrónico y e-learning de todos los sectores. Más información en www.laurapnunez.com.

