Paneles solares : ¿cómo protegerse de los intrusos?

Hay un gran número de aves que disfrutan anidando en las canaletas de una instalación solar fotovoltaica. El motivo principal es que estas placas solares no emiten contaminación, por lo tanto, se ven beneficiadas por un entorno más limpio. No obstante, estos nidos presentan un grave problema, por lo que habría que buscar un peine antipájaros, con protección segura, para evitar que habiten en este lugar.

Los paneles solares cuentan con una zona hueca para el paso de los cables con el objetivo de garantizar una correcta ventilación. Los pájaros se sienten protegidos del sol y el frío, así como de otras amenazas, por lo que deciden anidar en estos lugares. Sin embargo, esto afecta al correcto funcionamiento de la instalación y podría llegar a generar un incendio.

El peine antipájaros, la solución para evitar que las aves aniden en los paneles solares

Cada vez son más las personas que deciden instalar paneles solares para garantizar la mayor eficiencia energética, reducir el consumo y los gases contaminantes. Sin duda alguna, surgen varias dudas a la hora de realizar estos proyectos fotovoltaicos, como el ahorro, el tipo de panel o su mantenimiento; sin embargo, pocos preguntan sobre los riesgos de que anide un pájaro.

Hoy en día, contamos con varias soluciones en el mercado, no obstante, BirdBlocker se ha convertido en una de las alternativas más eficientes. El principal motivo es que no daña los paneles, evita que los pájaros se introduzcan en las canaletas y favorece la correcta ventilación. ¿Por qué es tan importante? El rendimiento de las placas es mayor si no hay ningún tipo de obstrucción.

Este peine de plástico se caracteriza por sus púas largas y flexibles, un recubrimiento muy efectivo, que se coloca alrededor del perímetro para garantizar su eficacia. Esto genera una barrera física que impide que los pájaros hagan sus nidos en este lugar. Según los estudios realizados, la garantía es del 99 % en la mayoría de los casos. Además, una de las grandes ventajas es que este mecanismo de protección es resistente a los rayos UV, bajas temperaturas y es totalmente reciclable.

Este accesorio es fantástico para la ventilación del tejado, sobre todo, si se trata de tejas curvas, planas, mixtas o placas asfálticas onduladas. Únicamente, hay que fijarlo al soporte con unas abrazaderas para que haga su efecto. El objetivo es evitar que los pájaros afecten al rendimiento y su capacidad de producción solar.

Incluso, hay ciertas aves acuáticas que pueden llegar a confundir los paneles con el agua por su tonalidad, esto podría dar lugar a que se lastimen y sufran daños. Además, hay roedores que también disfrutan de estas instalaciones y mastican los cables. Por lo tanto, este peine se convierte en una medida disuasoria altamente efectiva.

En definitiva, el peine antipájaros BirdBlocker es una de las soluciones con mayor garantía en el mercado. Antes de colocar pinchos de alambre o puntas en el tejado, esta opción es una excelente idea. En caso de duda, lo más conveniente es ponerse en manos de expertos para buscar la mejor alternativa para proteger los paneles solares.