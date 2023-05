Parón en el arbitraje granadino el próximo 26 de mayo por el Comité de Árbitros de la Delegación de Granada

La institución convoca una pausa de jornada ante el aumento de la violencia física y verbal/COMUNICAE/

La institución convoca una pausa de jornada ante el aumento de la violencia física y verbal

El arbitraje granadino convoca un parón el próximo 26 de mayo a nivel provincial en todas las categorías. Desde el estamento denuncian el aumento de la violencia verbal y física en los terrenos de juego de la provincia durante esta temporada. "Es difícil ejercer nuestras funciones mientras se convive permanentemente con insultos, presiones, amenazas, coacciones y agresiones físicas y verbales", informan en el comunicado ofrecido por el Comité de Árbitros de la Delegación de Granada.

Tanto árbitros como clubes e instituciones destacan la necesidad de defender valores a través de la formación. Entre los valores más importantes destacan el respeto. Para intentar promover estas ideas han lanzado un manifiesto titulado "Con respeto, ganamos tod@s". Así como también una reciente sentada antes del comienzo de los partidos.

Destacan que "a pesar de las medidas aplicadas, hemos observados que estas no solo no han tenido el efecto deseado sino que, incluso, han sido tomadas a mofa en algunos terrenos de juego por parte del restos de participantes". Ante la nueva oleada de violencia física y verbal en el terreno de juego el Comité de Árbitros de la Delegación de Granada convoca un parón que comenzará el próximo viernes 36 de mayo en todas las categorías y modalidades.

Ante los últimos acontecimientos que han sucedido en el fútbol granadino, los profesionales del arbitraje exigen, entre otras cosas, el compromiso para modificar el Código Disciplinario, contar con un representante miembro del colectivo arbitral en activo o un mayor respaldo para no iniciar o detener un encuentro que haya sido declarado de alto riesgo cuando no se encuentren en presencia las Fuerzas del Orden Público. El Comité de Árbitros de la Delegación de Granada pide respeto a todas las categorías arbitrales, con el objetivo de que no se desvirtúen las competiciones en las que participan.

Fuente Comunicae