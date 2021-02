Los partners, pieza clave en la estrategia cloud de SAP

En la celebración del Partner Kick Off Meeting (PKOM), la reunión anual de arranque de año. SAP ha hecho entrega de los Premios a los partners con mejor rendimiento en 2020 en las diferentes categorías/COMUNICAE/

SAP España ha reunido a sus socios de negocio en el Partner Kick-Off Meeting (PKOM) 2021, el encuentro de arranque de año y en el que presenta su estrategia. Esta sesión virtual, a la que se han conectado más de 400 personas, ha servido también para hacer balance de 2020. Cloud ha sido el ámbito que más se ha destacado en las distintas sesiones del evento.

Rafael Brugnini, director general de SAP España, ha resaltado que 2020 “ha sido un buen año en términos de Net New Names”. La compañía ha sumado 175 empresas, de las que la tercera parte lo han hecho en Cloud, especialmente en los ámbitos de Customer Experience, Compras y RRHH. Destaca el buen comportamiento de SAP S/4HANA Cloud, por la que, desde su lanzamiento han apostado 9 empresas en España. Brugnini, ha querido agradecer a los partners el “enorme esfuerzo que habéis hecho para seguir trabajando y para mantener a vuestros equipos. Gracias a vosotros SAP España es lo que es hoy en día”.

Cloud será la base de la estrategia de la compañía en 2021. SAP ha presentado, además, el go to market con el que busca asegurar la satisfacción del cliente en todo su ciclo de vida y en el que los partners serán vitales, y RISE with SAP -la nueva oferta anunciada por la compañía la semana pasada-.

Claudio Muruzabal, presidente de SAP EMEA South, quien, hasta su incorporación a SAP en 2015 como presidente de Latinoamérica y Caribe, era consejero delegado de Neoris, partner de SAP. Muruzabal ha afirmado “sentir una gran empatía con la realidad empresarial de la comunidad de socios de SAP”. Ha destacado también que la actual situación representa “una gran oportunidad. Obviamente, tenemos que acompañar al cliente en el corto plazo y ayudarle durante la pandemia, pero debemos situarnos un paso por delante y pensar qué viene después para que esté preparado para ese momento y para los nuevos desafíos y retos que se plantearán. La tecnología jugará un rol muy significativo en ese aspecto”. Muruzabal terminó su intervención afirmando que “No hay mejor momento que hoy para el ecosistema de SAP”.

Premios a los partners

Durante PKOM 2021 se ha hecho entrega de los Premios de Canal:

Seidor ha recibido dos galardones, al mayor volumen de ventas tanto de licencias como de suscripciones.

ha recibido dos galardones, Telefónica Soluciones de Informática y comunicaciones SAU al mayor crecimiento en ventas de suscripciones .

al . En esta edición el premio a la Excelencia ha recaído en Techedge España.

En el apartado de partners de SAP Business One y SAP Business ByDesign:

Mss Seidor por el mayor volumen de venta de licencias de SAP Business One

por el de Seidor Consulting por el mayor volumen de venta de licencias en SAP Business ByDesign.

Fuente Comunicae