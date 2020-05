Pasar la desescalada viajando es posible gracias a este canal de YouTube, según 2btube

Tal y como afirma un estudio publicado por The Lancet el pasado marzo, el encierro ha aumentado los casos de ansiedad. Acerting Art, canal creado por Jordi Cor, ofrece vídeos de sonidos para desconectar, relajarse y transportarse a otros lugares. Debido al aumento de visualizaciones en ese canal durante el confinamiento, su agencia de representación 2btube, ha creado una Guía de viajes en tiempos de pandemias. Con ella, el viajero podrá disfrutar de cuatro destinos sin moverse de su salón/COMUNICAE/

Evadirse siempre ha sido una necesidad primordial: desconectar de la rutina, hacer una escapada para olvidarse unos días del estrés o conocer nuevos lugares son actividades que no se han podido realizar durante semanas.

Y aunque parece que, poco a poco, se podrá ir volviendo a eso que los expertos han llamado la nueva normalidad, hay ciertos hábitos y hobbies que no parece posible que se vayan a poder recuperar en los próximos meses.

Uno de los planes que más se echará de menos, ahora que se acercan el buen tiempo y el verano, es viajar. A pesar de que es época de escapadas de fin de semana, de puentes y de organización de vacaciones, parece que los viajes tendrán que esperar unos meses más para volver a formar parte del día a día.

2btube, grupo de medios especializado en conectar con el público joven, consciente de que los viajes son un aliado perfecto para desconectar y relajarse, ha creado una selección de vídeos del canal Acerting Art, que transporta, sin salir de casa, a cuatro destinos diferentes por descubrir.

A través de los distintos contenidos de ese canal de YouTube, el espectador puede vivir la experiencia de volar en avión y cruzar el charco, coger un AVE y disfrutar de Barcelona y sus playas o pasear por los bosques japoneses y relajarse con un masaje oriental. Así, la nueva Guía de viajes en tiempos de pandemias ofrece destinos para todos los gustos sin moverse del salón de casa:

Jordi Cor es el creador de este canal de YouTube. Por circunstancias personales, descubrió hace años el poder de los sonidos de fondo para calmar la angustia y, por eso, comparte en su canal vídeos con distintos sonidos para ayudar a aquellos que buscan una vía de escape. Su canal ofrece sonidos de playas, de bosques e incluso de medios de transporte y de electrodomésticos, que tienen miles de visualizaciones. Además, incluye visitas en 360º a distintas ciudades del mundo.

Durante estas semanas de confinamiento por culpa del Covid-19, sensaciones de inquietud y agitación se han vuelto mucho más comunes entre los españoles. Tal y como afirma un estudio publicado por The Lancet el pasado marzo, la cuarentena a la que la sociedad se ha visto sometida ha aumentado los casos de ansiedad. El hecho de no poder salir a dar un simple paseo, acompañado de la preocupación por la crisis sanitaria y económica que se está viviendo, los ha agravado y la mayoría de la gente se ve obligada a continuar buscando fórmulas y recursos que le permitan acallar esa voz interior que le produce tanta intranquilidad.

Precisamente durante el confinamiento muchas personas están encontrando consuelo en Acerting Art, que ha duplicado sus visitas diarias, pasando de 50.000 al día a más de 100.000. Además, son muchos los que comentan los vídeos para expresar cómo cada uno de ellos les hace sentirse mejor, les ayuda a relajarse o les transporta a otros lugares a los que, por ahora, no se puede viajar.

Los 2.7 millones de espectadores en YouTube, los 800.000 oyentes en iTunes y los 500.000 en Spotify que tiene el canal al mes no son, sin embargo, suficientes para Jordi Cor, que también ha lanzado una aplicación de realidad virtual gratuita que permite sentir que estás en la habitación de un crucero espacial.

“Durante mucho tiempo quise hacer algo para ayudar a gente que se siente atrapada, cuyo entorno es hostil. A mí, los vídeos de sonidos me ayudaron mucho, eran perfectos para evadirse. Aun así, no quise quedarme ahí. En cuanto he podido, he creado una aplicación de realidad virtual con el mismo fin”, afirma el creador.

Sus distintos proyectos demuestran, una vez más, que la tecnología es una excelente forma para entretenerse y buscar soluciones nuevas a problemas como el actual. Y el dicho lo deja claro: como en casa en ningún sitio. Ahora quien no viaja, aunque sea desde la comodidad de su salón, es porque no quiere.

Fuente Comunicae