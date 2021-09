Los Patios, la fiesta de Córdoba más buscada por los usuarios en Google según Semrush

La primavera cordobesa completa los primeros puestos del ranking con la Feria, la Semana Santa y la Cata de Vinos, entre otras festividades/COMUNICAE/

El año 2020 ha supuesto un cambio drástico en el calendario de fiestas populares de nuestro país. La ausencia de eventos presenciales culturales y artísticos ha marcado al sector, que desde marzo de ese año ha estado esencialmente paralizado por las medidas sanitarias en la mayor parte del mundo.

Pero la incertidumbre y la preocupación por la situación no ha influido en las ganas de disfrutar de estas fiestas tradicionales tan características de Córdoba. Así lo demuestran las búsquedas realizadas en Google, el motor de búsqueda más usado por los 4’7 billones de usuarios de la red, según el informe anual elaborado por We Are Social y Hootsuite.

Con el objetivo de mostrar las fiestas de Córdoba que han despertado más interés entre los usuarios de Google en 2020, desde Dobuss han examinado los datos provistos por la

herramienta de analítica web líder en el sector del marketing digital, Semrush. El proveedor de datos sitúa en el siguiente orden las fiestas populares de Córdoba más buscadas en el motor de búsqueda de Google.

1. Patios de Córdoba

En el top 1 de las fiestas de Córdoba más buscadas en 2020 según Semrush se encuentra la Fiesta de los Patios, con un volumen de 1.300 búsquedas.

Desde que los cordobeses comenzaron a abrir las puertas de sus maravillosos patios al público en 1918 y se convocase por primera vez el Concurso de Patios, Balcones y Escaparates en 1921, estos se han convertido en un gran atractivo turístico para la ciudad. Esta tradición cordobesa, gracias a la dedicación de sus cuidadores por mantenerla, alcanzaba en 2012 el reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO e impulsaba aún más el interés de los visitantes.

2. Feria de Córdoba

En la segunda posición de este ranking de las fiestas populares de la ciudad cordobesa se encuentra la Feria de mayo, con 1.100 búsquedas. Además de ser el broche de oro del mayo festivo cordobés es el segundo evento más destacado de la ciudad entre los usuarios de Internet en 2020, pese a no haberse podido celebrar.

La Feria de Nuestra Señora de la Salud refleja de manera popular desde el siglo XVIII los valores y señas que caracterizan a Córdoba. El recinto ferial de El Arenal llena sus calles con la alegría de sus habitantes, que invitan a disfrutar del sabor de la ciudad, su vino y tapas, del sombrero cordobés y las peinetas a todos los visitantes.

3. Carnaval de Córdoba

La alegría de los pasacalles, las chirigotas y el concurso de agrupaciones cordobés es otro de los eventos más buscados y aclamados de la ciudad, alcanzando 210 búsquedas. Durante casi un mes lleno de festividades, desde principios de febrero, la vitalidad que impregna la ciudad atrae a numerosos visitantes que hacen que esta fiesta se posicione en el tercer lugar de las búsquedas más realizadas.

4. Cabalcor

La amplia programación de la Feria del Caballo de Córdoba ha conseguido que las actuaciones y eventos que se llevan a cabo en septiembre, durante Cabalcor, entren en las primeras búsquedas de fiestas de Córdoba en 2020, con el mismo volumen de búsquedas que el Carnaval.

El Concurso Nacional de Caballos de Pura Raza Española es uno de los que genera mayor interés por su representación de las mejores ganaderías españolas, además del Concurso Nacional de Doma Vaquera, el Espectáculo Ecuestre, la zona expositiva y las diferentes actuaciones.

5. Semana Santa de Córdoba

En la quinta posición de las fiestas populares más buscadas de la ciudad se encuentra la Semana Santa. El culto y escenificación de esta manifestación religiosa en Andalucía siempre ha despertado gran interés. Los templos cordobeses y sus calles han llevado a la ciudad a hacerse con 50 búsquedas concretas de esta festividad.

6. Cata del vino de Córdoba

La cultura del vino en toda la provincia de Córdoba y la relevancia de la Denominación de Origen Montilla-Moriles han hecho que la Cata del Vino se convierta en uno de los eventos obligatorios para miles de visitantes, alzando su volumen de búsquedas el pasado año a 30.

Durante tres días, el recinto que le sirve de marco acoge a más de veinte bodegas para disfrutar de los diferentes vinos, como el amontillado, el oloroso y el Pedro Ximénez, acompañados de raciones típicas cordobesas.

7. Cruces de mayo de Córdoba

Las Cruces de Mayo y las distintivas flores que le dan forma se han hecho con 20 búsquedas. Como parte del mayo festivo, Córdoba da acogida a miles de visitantes con esta bellísima tradición que pone un broche colorido a cada barrio de la ciudad, a sus plazas, patios y calles, junto a otros diversos elementos del folclore popular.

8. Cabalgata de Reyes de Córdoba

Con el mismo volumen de búsquedas que las Cruces de Mayo, los usuarios del buscador Google muestran su interés por ver la ciudad cordobesa teñida con los colores de la Navidad y la ilusión de los más pequeños. Sin duda, estos son los protagonistas de las celebraciones que se llevan a cabo durante esas fechas, con especial a los que esperan con deseo esta célebre Cabalgata de Reyes, donde las carrozas reparten ilusión.

9. Noche Blanca del Flamenco de Córdoba

Desde su primera edición en 2008, la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba se hizo con el interés de cientos de miles de personas. Ese año acudieron al acontecimiento más de 200 mil personas y en 2020 se alzó con 10 búsquedas. No cabe duda de que la ciudad es una importantísima cuna del cante, del toque y del baile y durante toda una noche se da la bienvenida al verano llenando Córdoba con múltiples escenarios que acogen a prestigiosas figuras del flamenco.

10. Festival Internacional de las Flores de Córdoba

FLORA, el Festival Internacional de las Flores de Córdoba, convierte en todas las ediciones a la ciudad en el punto de mira de los mejores artistas florales del mundo, que se concentran en octubre. Su posición internacional dentro de la cultura de la flor, ha hecho que alcance el mismo volumen de búsquedas que la Noche Blanca del Flamenco.

11. Mercado Medieval de Córdoba

El Mercado Medieval de Córdoba nació con la inauguración de la remodelación de la Plaza de la Corredera en 2001 y desde entonces se puede disfrutar en enero de un mercado que cuenta más de un centenar de tenderetes distribuidos por la Plaza de la Corredera, Plaza de las Cañas y Plaza del Potro. Los talleres de artesanía que se desarrollan, los fósiles, las tabernas y los puestos de alimentación trasladan a todos sus visitantes a la época medieval, mientras disfrutan de diversos grupos de teatro y musicales. Por todo ello, los usuarios de Google no dejan pasar esta fiesta, realizando el mismo número de búsquedas que en el caso de la Noche Blanca del Flamenco y FLORA.

