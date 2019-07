"El patólogo": primera entrega de una trilogía policíaca que rompe con todos los esquemas

El joven autor Max Kroennen ha publicado la primera parte de una historia que descolocará al lector desde la primera página/COMUNICAE/

"¿Qué harías si el cuerpo de tu padre apareciera, después de veinticinco años de su suicidio, en perfecto estado de conservación? ¿Y si fueras uno de los patólogos más consagrados de la ciudad y tuvieras que investigar el caso?"

El patólogo. Parte I: Memento Mori arranca sus páginas planteando una situación desconcertante para el lector. La novela, que ha sido publicada por la editorial Círculo Rojo, atrapa nada más expandir su cubierta. Nicolas Goering, el protagonista de esta historia y referente de la patología forense del momento, se ve inmerso en una historia rocambolesca que toca directamente su fibra más personal.

Hace años que su padre mató a su madre e intento matarlo a él también; luego, se suicidó. Ahora, frente a la mesa del forense, el cuerpo de aquel permanece tal cual quedó veinticinco años atrás, pero con los órganos internos de otras personas.

En una época en la que el mercado está acostumbrado al thriller, a la novela negra y a las historias policíacas, El patólogo se antoja imposible de eludir. La obra de Max Kroennen puede definirse como un thriller frenético que deja sin aliento y, al mismo tiempo, refleja una potente carga de sabiduría.

Investigación y rigor científico conjugan en ella de manera armónica y dan como resultado una historia apasionante de años de investigación. Es un libro que atrapa tanto por su calidad literaria como por la intensidad de la historia.

Esta primera parte de la historia promete una trilogía digna de los lectores acérrimos más exigentes, pero también de aquellos que buscan un relato interesante y atractivo, que les devuelva el gusto por la lectura. Max Kroennen revive el amor por las historias impactantes, perfectamente medidas, y la buena literatura.

"Bron/Broen y The Killing fueron las series que me inspiraron a escribir el libro. Sobre todo la primera, Bron/Broen, me dejó fascinado con la trama, los personajes y el shock del final para cortar con la ya acostumbrada cursilería hollywoodense. Asimismo, debo confesarles que tiene mucha influencia de una de mis películas favoritas del género, Seven".