Cómo perder peso de manera saludable

Un nuevo año, nuevas metas que cumplir, y de nuevo decimos “este año si adelgazo unos kilos”. No obstante, para lograr este objetivo no podemos matarnos de hambre pues estaremos desistiendo de la idea en unos días. Por eso, aquí te damos la solución a tu problema de peso y te ayudamos a lograr tu meta sin mucho sacrificio.

Tres actividades importantes para tener buena salud

La alimentación es importante para mantener un estado saludable. Además, nos ayuda a bajar esos kilitos de más que ganamos en diciembre. Por eso, si quieres perder peso de forma rápida pero saludable, debes considerar lo que estás comiendo.

Además de una buena alimentación se recomienda realizar una rutina de ejercicio diariamente. Si no tienes tiempo para ir al gimnasio, lo mejor es dedicar unos 15 minutos a correr en las mañanas. Claro está, no todos tienen la posibilidad de llegar a un parque para realizar la rutina, por eso, los modelos recomendados de cintas de correr (ver análisis de biciestatica.es) te ayudarán a cumplir con la rutina sin problemas.

La caminata rápida o ejercicio cardiovascular es de gran ayuda para bajar de peso, pero también para mantener un nivel de vida saludable. Entre más temprano realizamos esta actividad, más beneficios obtendremos, incluso dicen que es mejor hacerlo antes de las 3 de la tarde para que el cuerpo adquiera energía suficiente para el resto del día.

También es importante que descansemos lo suficiente. Además de sentirnos mejor a nivel físico, dormir suficiente nos ayuda a tener una actitud mental más propicia para la rutina diaria. De esa manera, no abandonaremos nuestro propósito antes de que culmine el año o bien logremos la meta a alcanzar.

Bajar de peso sin sufrimiento

Los médicos constantemente dan miles de consejos a sus pacientes para mantener el peso ideal. Lamentablemente, son pocos los que en verdad cumplen con estos pues consideran que es mucho el sacrificio que hay que hacer. Pero, ¿Qué pasa si te decimos que hay un camino para lograr bajar de peso sin tener que dejar de comer hasta la inanición?

Ponerte un objetivo realista

El principal error de quienes desean adelgazar es crearse expectativas ilusionistas. El método para bajar de peso es importante en este aspecto ya que para lograr cumplir con este hay que pensar en la salud.

La mejor vía para bajar de peso sin sufrir es cambiar de hábitos, adaptándolos a un estilo de vida saludable de acuerdo a tu situación. La motivación es imprescindible en este caso para llevar a cabo todas las actividades lo mejor posible. Estar animado te ayudará a no agobiarte cuando no pierdas los kilos que te has planteado durante la semana. Por eso, es importante tener una buena conducta a la hora de comer.

No obsesionarte con el peso

Más que una báscula, utiliza tu ropa como herramienta de medida. La razón es que puede ser que la ropa te quede mejor pero no se refleje en el peso que marca la báscula. Por supuesto, al mirar que el peso no baja podemos llegar a desanimarnos, sin darnos cuenta que tenemos unas cuantas medidas de ropa menos.

Cabe mencionar que el valor del peso puede variar dependiendo el momento del día que te peses. También influye en este aspecto las condiciones y la cantidad de agua consumida hasta ese momento. ¿Comiste antes de pesarte? Eso también puede variar el peso que en realidad tienes, sin mencionar que es recomendable ir al baño antes de medir tu peso. En el caso de las mujeres, el ciclo hormonal puede alterar el peso real.

¿Sabías que el estrés también puede alterar el peso? Tener en cuenta todos estos aspectos serán determinantes para controlar el peso y realizar un registro efectivo de la evolución.

Comer correctamente

Esto no implica solo hacer dos comidas en el día, más bien se recomienda repartir las porciones hasta en 5 comidas durante el día. Lo más importante es que la alimentación siga un mismo horario para que surta el efecto deseado.

No desayunar o cenar es lo peor que podemos hacer durante una dieta; sin duda esto no es saludable. Al no comer por muchas horas solo lograrás que aparezca la ansiedad y hambre voraz. Por supuesto, cuando te sientes a comer querrás devorar más de lo adecuado. Entonces, es mejor comer varias veces poco que dos veces más de lo debido.