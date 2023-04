La pérdida de datos y la reputación, las principales preocupaciones de los CISOs

Nationale Nederlanden, EVO Banco o Indra son algunas de las organizaciones que participarán en #CyberSummit23 el próximo 26 de abril/COMUNICAE/

Nationale Nederlanden, EVO Banco o Indra son algunas de las organizaciones que participarán en #CyberSummit23 el próximo 26 de abril

Los titulares sobre ciberseguridad han puesto en alerta a las empresas, cada vez más conscientes de los riesgos actuales a los que se enfrentan. Aunque, según el informe 2022 Voice of the CISO, la mayoría de ellos se sienten más preparados que antes para desempeñar su trabajo, todavía existe mucho camino que recorrer, especialmente, en lo referente a sensibilización, preparación y prevención y, sobre todo, cuando se hablan de sectores como el asegurador y la banca.

El auge del comercio electrónico y la aparición de nuevos medios de pago han traído como consecuencia un incremento de las amenazas en el entorno digital, que exigen mecanismos innovadores y ágiles para reforzar la protección y seguridad de los usuarios, pero ¿cómo están trabajando las organizaciones frente a estas amenazas? Es en este punto donde el papel del CIO resulta clave a la hora de generar confianza y evitar riesgos reputacionales. Rubén Andrés Priego, CIO en EVO BANCO, será el responsable de abordar esta problemática e inaugurar la temática principal "El cliente digital y la ciberseguridad" en la Sala Abast del IV Cibersecurity Innovation Summit.

Por otro lado, los asistentes podrán presenciar dos paneles de expertos en los que se debatirá sobre los riesgos TI en el sector asegurador español, con la participación de Daniel Damas, Head of IT Security de Nationale Nederlanden; Patricio Ilyef, Head of Organization and IT en DAS Seguros; Miguel Abreu, CEO de B-FY; y Germán Delgado, COO de INTELEQUIA. Panel que moderará la periodista especializada en ciberseguridad y tecnología y, directora de Bit Life Media, Mónica Valle.

El segundo panel "¿Qué asuntos de ciberseguridad son importantes para los CISOs en 2023?", también moderado por Mónica Valle, abordará los retos que definirán la agenda en ciberseguridad, atendiendo a diferentes sectores del mercado. Para ello, qué mejor oportunidad para contar con reconocidos CISOs como Damián Ruiz Soriano, CISO en Singular Bank y Presidente de Clúster Cyber Madrid; Iván Sánchez López, CISO en BUPA; Adolfo Hernández, CISO en SABIS y Security Operations Director en Banco Sabadell; y, Elena García Díez, CISO, Dirección de Seguridad de la Información en INDRA.

Además, el Secretario General de PESI (Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial), Javier Larrañeta, hablará sobre cómo la resiliencia de las organizaciones viene asociada a un nuevo modelo de Gobernanza y gestión integral de los riesgos, donde la ciberseguridad se convierte en una pieza clave; Mónica Maganto, especialista del área de Ciberseguridad en ABAST abordará temas de ciberinteligencia y ciberobservabilidad; Luis González Rabanal, Senior Manager Banca de VASS; Santiago Cordero, Director de Innovación y Desarrollo de Negocio de la misma compañía y Jaime Castro, CISO en Evo Banco serán los responsables de debatir sobre identidad digital adaptativa; la ponencia "Tu red, tus normas. Un sistema operativo de red que se adapta a tu infraestructura" irá a cargo de Santiago Blanquet, Director Comercial de VYOS; y de Fernando Maidana, Pre-Sales Engineer/System Engineer de la misma organización. Por último, Antonio Soto, Director de VERNE TECH, hablará a los asistentes de IA aplicada a la ciberseguridad.

Al igual que sucederá en la Sala Urban donde también se desarrolla este IV Cibersecurity Innovation Summit, se celebrará un taller interactivo, "Ataque ciber reputacional", donde Selva Orejón, CEO de onBRANDING aprovechará la ocasión para concienciar de cómo la reputación de una empresa puede verse dañada, independientemente de que la noticia sobre que ha sido ciberatacada sea verdadera o falsa.

Una jornada de innovación donde los asistentes conocerán las tendencias a través de casos de éxito, paneles de expertos, talleres interactivos y otras actividades. Dos salas de conferencia, Sala Abast y Sala Urban, y la zona expositiva que tienen como objetivo potenciar el networking y fortalecer el desarrollo de una industria clave como es la ciberseguridad. Organizado por Urban Event Marketing Agency, IV Cibersecurity Innovation Summit tendrá lugar el próximo 26 de abril en Truss Madrid, en el WiZink Center gracias a AREXDATA, B-FY, VYOS, THREATMARK, VERNE TECH, VASS, BIDAIDEA, INTELEQUIA, MICROMOUSE, ACTIVE, NUUBB, ABAST y CIBERSO.

Además, también contará con la colaboración y apoyo de medios y asociaciones tales como Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), Campus Internacional de Seguridad (ETIC), Centro de Ciberseguridad Industrial, Fundación Big Data, Evidentia University, IMF Smart Education, Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial (PESI), Asociación de la comunidad contra el fraude (ICPF), World Compliance Association, Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES), Cibersecurity News, AEI Ciberseguridad, Cibersecurity Innovation Hub, Big Data Magazine, Clúster Big Data Madrid, Fundación España Digital, Bit Life Media, Atana, Control Publicidad, Revista Transformación Digital, Interactive, Marketing Insider Review, BeInCrypto, Periódico Publicidad, Latina Valley, E-commerce News, The Standard CIO, Digital Innovation News, News ClickCiber, Cyber Madrid, onBRANDING, Cambio16, Territorio Fintech, Seguros News, Grupo UBT L&C y Comunicaciones Interempresas, entre otros.

Para conocer la agenda completa del evento y las ponencias que tendrán lugar en la Sala Urban o ampliar la información sobre los ponentes, se puede acceder a la web oficial del encuentro o registrarse para asistir como invitado aquí.

Fuente Comunicae