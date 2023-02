'Perdidos: El valle de las luces', la primera novela de Lourdes Vera Rueda, llega cargada de suspense, terror y mucha amistad

La escritora presenta el primer libro de la saga de fantasía juvenil 'Perdidos' en la que se explora el misterio del Triángulo de las Bermudas desde una perspectiva innovadora y deslumbrante/COMUNICAE/

La escritora Lourdes Vera Rueda presenta su nueva novela 'Perdidos: El valle de las luces' (editorial Dunken), el primer volumen de una saga de fantasía juvenil que promete enamorar a los amantes del género.

La historia adentra a los lectores en la vida de Sam, Jake, Becky, Marion y Maximus, cinco estudiantes de preparatoria muy distintos que se unen para competir por unas vacantes en la prestigiosa escuela de Bermuda. Lo que parecía un sueño imposible, se hace realidad. Pero entre enigmáticas pesadillas, personas misteriosas que los acechan y una travesía a bordo de un barco que esconde secretos, el grupo terminará en una tierra extraña y sombría en la que habita un peligro del que deberá escapar si quiere vivir.

"Con los años, la saga ha adquirido una complejidad que supera ampliamente la que pensé al inicio. Pero siempre he procurado que se mantengan los cimientos, es decir, aquello que me hacía ilusión en esos años y me motivó a escribir esta trama: los deseos y los miedos que atraviesa todo adolescente y que yo experimenté mientras la escribía".