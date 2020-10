Perucchi, la primera marca de vermut de España, abre una ronda de 450.000 € en The Crowd Angel

La marca de vermut Perucchi decide reinventarse y aprovechar la tendencia creciente de bebidas más healthy, auténticas y artesanales y el atractivo de "la hora del vermut" que cada día suma más fanáticos a nivel mundial. La ronda liderada por The Crowd Angel cuenta con el apoyo de inversores importantes del sector como Ignacio Fonts, CEO de Inveready, y permitirá a la compañía desarrollar su estrategia de crecimiento de producto y geográfica/COMUNICAE/

Perucchi abre una ronda de financiación de 450.000 € a través de la plataforma de equity crowdfunding, The Crowd Angel. Se trata del primer vermut elaborado artesanalmente en España que lleva establecida en el mercado por más de 100 años, lo cual le otorga un potencial infinito de marca y un reconocimiento diferenciado entre sus competidores.

La operación que ya alcanza el 50% del objetivo a través de The Crowd Angel permitirá a la compañía acelerar el crecimiento de la marca, que ya está presente en España y en países como Italia y Estados Unidos, e impulsar una nueva línea de licores y aperitivos lanzada este año. La ampliación de capital también les permitirá potenciar el canal alimentación y online, donde ya tienen presencia en Amazon y Glovo.

El proyecto actual nace en 2017, cuando Alex Soler Kettlitz y Eduardo Flo Vidal-Ribas, dos emprendedores con una larga experiencia en el sector alimentación y bebidas, donde ejercieron altos cargos directivos en empresas como Jack Daniel’s, Bodegas Miguel Torres, Bavaria, Codorniu, Martini y Bacardi, identifican el alto potencial de la marca y el auge del sector y deciden adquirirla.

El vermut ha vuelto a posicionarse como una de las bebidas mejor acogidas en bares y restaurantes de todo el mundo. Los consumidores cada vez más buscan nuevos productos de bajo volumen de alcohol que mantengan un sabor único y de origen natural.

Los elaboradores de vermut han notado esta tendencia y han empezado a trabajar en ofrecer este tipo de productos adaptados al nuevo mercado. Perucchi entra dentro de esta categoría, pero con una ventaja imposible de replicar: técnicas e ingredientes de elaboración con 144 años de antigüedad que otorgan al vermut cualidades aromáticas y de sabor sobresalientes dentro de la variedad ofrecida en el mercado.

La magnitud de este fenómeno se evidencia en los movimientos estratégicos de los grandes competidores del sector, quienes se han inclinado por la compra de marcas más pequeñas y locales de vermut con el objetivo de rejuvenecerlas y hacerlas premium para su internacionalización. Estas nuevas estrategias de portfolio, son una oportunidad clave para marcas de menor tamaño como Perucchi.

El capital captado en esta ronda permitirá a Perucchi alcanzar unas ventas totales de 4,7M € en 2025, consiguiendo un crecimiento anual compuesto del 30% desde 2020 y llegando a un EBITDA del 12%. La compañía pretende alcanzar estos resultados gracias a la estrategia de crecimiento de producto, de canales y geográfica que, además, la hacen una inversión muy atractiva de cara al futuro.

Acerca de Perucchi

El vermut Perucchi es el primer vermut elaborado en España en 1876 por Don Augustus Perucchi. Su producción artesanal, más de 50 botánicos naturales y la crianza con el sistema de soleras y criaderas, le otorgan características premium únicas e irrepetibles que han sido premiadas internacionalmente. Desde hace 3 años, la empresa es dirigida por Eduardo Flo y Alex Soler, dos profesionales con amplia experiencia en sector alimentario y de bebidas con alcohol.

Acerca de The Crowd Angel

The Crowd Angel es una plataforma de inversión acreditada por la CNMV. La compañía está fundada por Ramón Saltor y cuenta con Inveready, Keyword VC y Sevenzonic como socios, además de nuevos socios que se han sumado en una nueva ampliación de capital. Desde su fundación, The Crowd Angel ha financiado 57 operaciones, en startups como Glovo, Yego, Buguroo, Pangea y Amadix.

